涉深圳湾大桥旅游巴失控致逾十人伤 六旬司机被控危驾首提堂

深圳湾公路大桥于年廿八（15日）发生交通意外，一辆旅游巴沿大桥往香港方向行驶时疑失控撞栏，车上十多名乘客受伤，分别送医治理。63岁司机被控危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪，今于西九龙裁判法院首次提堂。

郑官著被告家人多加留意被告情况

被告暂毋须答辩，裁判官郑润聪应申请押后案件至4月29日到屯门裁判法院再讯，以待进一步调查。期间被告获准以现金5万元保释、不得离港、须交出旅游证件、居于报称地址、定期报到，以及不得驾驶任何车辆。郑官最后著被告家人多加留意被告的情况。

被告李启波，报称非专营巴士司机，被控于2026年2月15日在香港新界深圳湾公路大桥近里程1.2（S）在道路上危险驾驶一辆公共巴士，引致黄曦身体受严重伤害。

案件编号：WKCC 837/2026

法庭记者：雷璟怡