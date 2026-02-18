车公求签︱连开九年中签机率仅0.089%？三大AI解签：管治首重「用人」勿为短期利益动摇根基

大年初二「车公诞」，乡议局主席刘业强今早（18日）按照传统为香港求签，最终求得第22签中签，是刘业强连续第9年求得中签。车公灵签共96支签，当中44支为中签，换言之连续九年求得中签的概率，是(44/96)⁹，经计算后约为0.0893%，即约1120分之一机会。

《星岛头条》尝试向三大AI大模型，包括ChatGPT、DeepSeek和Gemini，就签文内容、结合香港经济及政治状况请求解签。三个AI模型对签文本身的解读相若，此签核心主旨是「慎思明辨」。

三大AI异口同声：警惕伪善、见利莫忘义

三大AI均指，车公提醒求签者，须小心谨慎观察身边人和事，不要被表面现象所迷惑。在处理人际关系和面对利益诱惑时，应以道德和仁义作为最高准则，时刻保持警惕，即使在看似安稳顺利的环境中，也要防范潜在的风险和不怀好意的人。

相关新闻：

车公庙求签︱刘业强为香港求得第22签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义

车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗

第二十二签的签文如下：

刻木之夫不可亲，当于善恶上观人；

但凡见利莫忘义，须向仁中虑不仁。

解曰：「凡事用心 身子平安 小宅小吉 占病不妨 求财半遂 婚姻成合」。

1. 「刻木之夫不可亲」

字面解释： 「刻木之夫」指用木头雕刻的假人（或指虚情假意、如同木偶般无情无义的人）。这句告诫人们，不可亲近那些虚伪、冷酷、不值得信赖的人。

深层寓意： 警示我们要远离表面忠厚老实，但内心别有用心或不讲情义的人。他们可能巧言令色，善于伪装，但其所作所为并非出于真心，与他们深交可能会带来伤害。

2. 「当于善恶上观人」

字面解释： 应该从「善」和「恶」的根本标准去观察和判断一个人。

深层寓意： 强调观察人的标准在于其本质和行动，而不是其言辞或表面装扮。应深入考察其品德和动机。其行为是出于善意还是恶意？是为公众利益还是为一己私利？这才是评价一个人和一件事的根本。

3. 「但凡见利莫忘义」

字面解释： 凡遇到获取利益机会，都不要忘记公义和道义。

深层寓意： 这是对人性的考验。在利益（金钱、权力、好处）面前，最容易丧失原则。此签提醒，不能为了眼前的利益而放弃原则、出卖道义或损害他人。无论诱惑多大，都不能以牺牲公义、诚信和道德为代价。

4. 「须向仁中虑不仁」

字面解释： 须在看似仁义、美好的环境或群体中，考虑和防范不仁义的事情发生。

深层寓意： 提醒人们要有居安思危的意识。即使在一片看似和谐或充满「仁义」口号的氛围中，也不能完全放下戒心。要保持清醒的头脑，洞察可能存在的隐患、伪善和潜在的威胁。

返回目录

发展经济须维持制度信任和声誉

ChatGPT分析，第22签（中签）重点在做人与用人之道、利益与道义的平衡。若套用到今日香港的经济与政治环境，可理解为一支带有警醒意味的务实签。经济层面：签文提醒「见利莫忘义」，在吸引投资、发展经济时不能只追求短期资金，需维持法治与制度信任、维持国际金融中心声誉。若只求速度与数字，而忽略制度透明度，长远反而削弱信心。

不要只看忠诚或表面支持 要看能力与实绩

政治与管治方面需重「用人」与「制度判断」，「刻木之夫不可亲」可理解为对管治与决策层的提醒，不要只看忠诚或表面支持，要看能力与实绩、防止形式化治理。「当于善恶上观人」则在公职与政策上，要看是否真正改善民生、长远稳定社会，而非只重姿态。

返回目录

追求「利」时绝不能抛弃「义」

DeepSeek分析，对今日香港而言，第22签的中签提醒社会各界要明辨是非、基于善恶本质判断人和事；在经济发展追求「利」的同时，绝不能抛弃「义」，这是长远繁荣基石。

「刻木之夫不可亲，当于善恶上观人」对应政治层面，要基于事实和行为「善恶」判断是非，而非盲目跟从看似「忠厚」但实则别有用心的言论。对于公众人物或政党，也要观察其言行是否一致，是否真正为香港整体利益（善）着想，而非只顾政治私利（恶）。

需警惕潜存弊端 出发点就算良佳也要留意负面影响

对应「须向仁中虑不仁」，香港进入「由治及兴」，签文提醒管治者和社会大众，在追求和谐稳定（仁）过程中，仍需警惕可能存在的弊端、官僚主义或决策失误（不仁）。政策出台时，即使出发点是好（仁），也要考虑实施过程中意料之外的负面影响（不仁），例如政策执行过于僵化、未能顾及基层民生等。

返回目录

为短期经济利益动摇社会根基将得不偿失

Gemini分析，此签告诫港人在当前复杂局势下须慎思明辨、居安思危。「刻木之夫不可亲」提醒大众，要警惕那些巧言令色、缺乏真情实意的政治人物或商业伙伴。评价任何政策或合作，都应如「当于善恶上观人」所言，深入审视其根本动机是为公众福祉（善）抑或一己私利（恶）。

经济上，「但凡见利莫忘义」的警示尤为关键。当香港在寻求发展、吸引投资（见利）之际，绝不能牺牲法治、公平、诚信等赖以成功的核心价值（义）。为短期经济利益而动摇社会根基，将会得不偿失。

切忌在看似安稳局面下失去警觉心

最后，「须向仁中虑不仁」最具深意。它告诫在社会表面趋于平静、强调「由治及兴」的「仁」政氛围下，更要保持清醒，洞察潜在风险隐忧（不仁）。不论是人才资金流动、地缘政治变化，还是各项政策长远影响，都需深思远虑，切忌在看似安稳局面下失去警觉心。

返回目录

摄影：汪旭峰

相关新闻：

同你讲故．多图│马年开运全攻略！头炷香、车公庙转风车转运、观音借库、摄太岁——四大香港过年习俗全解码

沙田车公庙2026｜初三赤口转风车改运！农历新年开放时间／祭品与禁忌／拜车公流程一文睇清