消委会无线直立吸尘机︱$599小米地板吸净能力媲美$4690 Dyson 即睇边5款最高评分！

社会
更新时间：12:52 2026-02-16 HKT
发布时间：12:52 2026-02-16 HKT

【消委会/直立式吸尘机/Dyson/小米】无线直立式吸尘机设计悭位、操作灵活，适合不同家居环境使用。消委会测试16款于本港有售的型号，牌子涵盖Dyson、小米Xiaomi、飞利浦Philips等，显示各款产品吸净能力与续航力存在明显差异。16款样本售价由介乎599元至7490元。表现最好的5款样本，总评在满分5分中达4分，包括Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition（售4288元）、Dyson V15 Detect Fluffy （售5990元）、Dyson V16 Piston Animal（售7490元）、Dyson V12 Origin（售4690元）及Bosch BCS932BGB Unlimited 9（售5980元）。

$599小米地板吸净能力媲美$4690 Dyson

评分最低的样本，是总评只有2.5分的Honiture X7（售1780元）。该样本地板吸净能力3.5分，地毡项目仅有1分，整体吸净评分2分，各样本中垫底。消委会指其吸力维持表现不太理想，影响吸净能力评分，宁静程度表现亦不太理想。作为对比，样本中最平的小米Xiaomi G20 LITE（售599元），地板及地毡吸净能力，分别有3.5分及3分，缺点是防漏尘表现逊色，微尘释出量超过0.5%。

值得留意的是，有评分较高的样本，在不同环境吸净能力存在显著差异。例如Dyson V15 Detect Fluffy及Dyson V12 Origin地板吸净能力达满分5分，但地毡吸净能力仅1.5分。表现较平均的样本为Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition，地板及地毡吸净能力均有4分，但于最低吸力设定时的续航只有约24分钟，为样本中最短。

消委会测试16款于本港有售的无线直立式吸尘机。何家豪摄
机电署提醒应定期保养吸尘机及充电器

机电工程署提醒，消费者应按说明书指示使用及定期保养吸尘机及其充电器；若发现吸尘机或其充电器出现异常情况，例如发出异常噪音、气味或漏出液体等，应立即停止使用，并安排合资格的技师检查。

消委员测试主要参考欧洲标准EN 60312-1进行，涵盖各样本吸净能力、省电表现、漏尘表现、宁静程度及使用方便程度。测试样本全采用锂离子充电池，并且均不能在充电期间同时使用。评分比重方面，吸净能力占57.1%，使用方便程度占19%，省电表现占9.5%，防漏尘表现占9.5%，宁静程度占4.8%。

而吸净能力评分比重中，地板占60%，地毡占30%，吸头效率占10%。地板项目评审样本在地板上吸尘（50%）和面包糠（25%），以及从地板罅隙清除尘埃（25%）的能力。地毡项目评审在地毡上吸尘（50%）及纤维（37.5%）的能力。吸头效率则评估吸净阔度及边缘吸净能力，包括量度地板上被吸走的尘埃阔度，及墙壁边缘未被吸走的尘埃阔度。

记者：萧博禧

