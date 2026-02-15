粤车南下｜陈美宝指反应符合预期 平日配额仍有空间 用好目前配额就有基础再增加

运输及物流局早前公布《运输策略蓝图》。局长陈美宝表示，自去年底推出「粤车南下」措施以来，反应符合预期，周末、周日及长假期期间反应理想，平日配额仍有空间。她认为，若能充分利用目前的配额，便为未来增加配额打下良好基础，进一步将政策延伸至广东更多城市。

预料一半司机计划留港1至2日

陈美宝今早（15日）在电台节目中提到，「粤车南下」的转机部分进展理想。机管局在人工岛设立的自动化停车场反应非常好，至今已有7000名内地车主申请了帐户，当中3500人已使用服务，驾车抵港后直接转机，情况相当理想。至于「粤车南下」入市区部分，已有超过3000名申请者成功获取资格，其中超过1500人已来港。今日年廿八，有近100辆车申请入市区；随着内地春节长假期来临，未来几天的预约情况亦符合预期，合共有近500个，预料当中一半司机计划留港1至2日。

对于「粤车南下」措施实施后，是否有内地车主或司机因不遵守道路规则而被列入黑名单，陈美宝回应指，实施后首两个星期确有个别司机不适应环境，包括前往不该去的地方，及违规启动自动驾驶功能等情况。运输署已发出电子通知提醒相关注意事项。她并未透露是否有司机被列入黑名单，但表示已就违规个案与广东省政府跟进，香港警方亦已处理相关事故。她强调：「左軚车在香港的意外率远低于本港整体意外率」。

《蓝图》亦有提及第四条过海隧道事宜，陈美宝表示政府过去很努力促成三隧分流，解决过海隧道饱和的问题，透过分时段收费引导车流量，亦希望避免非过海交通受到过海交通挤塞的影响。

至于坊间提出的走线，包括贯通大屿山东北部至港岛西，以及连接港岛东与市区东面的方案等，政府会以开放态度认真检视，路政署、运输署会做研究，包括技术可行性、人口经济布局等因素，定出优次及成本效益。

将全面检视巴士上佩戴安全带安排

就乘客在巴士上佩戴安全带的安排，陈美宝重申政府将全面检视，会认真聆听市民的意见，及咨询社会，再订立出全面方案后再与立法会商议。

她又称，政府会实事求是，强调佩戴安全带能保障乘客安全，并会要求巴士营办商研究巴士安全带的设计及维护，确保安全和便利兼备。同时，政府将委托专家进行评估，加强宣传，并研究相关法例罚则及豁免安排，期望能达到「情理法兼备」的目标。

