长者提款后遭尾随当街抢走3万元 七旬妇认罪囚2年 官指跟踪1.5小时明显非冲动犯案

七旬退休妇3年前在银行内，发现一名长者在柜枱提款3万元，遂尾随约1.5小时后，终在柴湾杏花邨从后推跌对方，当街抢去手袋，导致长者身体多处擦伤。七旬妇今早在区域法院承认抢劫罪，辩方求情指，被告因欠债而遭债主穷追，一事糊涂下犯案。暂委法官郑念慈判刑时斥，被告由银行开始尾随事主，明显非一时冲动犯案，终判处她监禁2年。

求情称债主临门情急下糊涂犯案

74岁被告李惠玲，报称退休人士，被控抢劫罪。控罪指，她于2023年10月27日在香港柴湾杏花邨盛泰道抢劫梁凤蝉的两个袋，内含现金32,100元、手提电话、银行存折等。

辩方呈上被告亲撰的求情信，被告因遭债主穷追还款，情急下才一事糊涂犯案，案发后深感后悔，有轻生的念头，承诺法庭获释后会改过自身，重新做人，望法庭轻判。

官：尾随1.5小时明显非冲动犯案

郑官判刑时指，尽管被告推跌事主致伤，惟被告没有使用武器及严重武力，庆幸事主仅受轻伤。但被告由银行开始尾随事主，历时长达约1.5小时之久，明显非一时冲动犯案，惟念被告多年来只有一次聚赌的刑事纪录，相信被告会真心改过，重犯机会不高，终判处监禁2年。

案情指，当日早上11时许，84岁梁姓女事主在筲箕湾的恒生银行提取现金3万元后，将现金放入斜背包。下午1时许，梁走到香港柴湾杏花邨盛泰道的时候，突然遭人从后推倒在地，梁扭头一看时发现被告，被告随后抢走梁身上的斜背包及环保袋，及后逃之夭夭。梁立刻大声呼救，途人协助报案。

事主手脚擦伤触痛送院

梁被送往东区尤德夫人那打素医院治疗，诊断右肘及左膝擦伤、右背及左膝触痛。警方翻查闭路电视，发现被告与梁身处恒生筲箕湾分行相邻的柜台，及后尾随梁登上巴士，直到在柴湾杏花邨盛泰道犯案。

同年11月23日，被告被捕后在警诫下，案发当日在恒生筲箕湾分行留意到梁在柜枱提款，故尾随梁，打算偷梁的钱，及后从后推跌梁并偷去梁的两个袋。被告坦然，自己因欠债才犯案，并将偷来的3万元大部分用以还债，其他偷来的物品则已全部丢弃。

案件编号：DCCC210/2025

法庭记者：黄巧儿