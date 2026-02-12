港铁港岛线事故︱陈恒镔关注工程车是否依足程序 张欣宇：不排除流程疏忽

港铁港岛线湾仔站昨早（12日）有物件阻碍路轨，导致上环站至鲗鱼涌站列车服务受阻约一小时。立法会交通事务委员会主席陈恒镔关注工程车是否依足程序工作；曾任职港铁工程师的前立法会议员张欣宇则认为，事故不排除非人为因素如机件老化，但涉及流程疏忽的机率较大。

陈恒镔：不排除赶急下有人遗漏程序

陈恒镔今日（12日）在电台节目表示，当晚港铁收车后进行维修工程，估计信号箱有物件凸出、未关好门，被工程车撞倒，又或在赶急情况下，工程车未依足工作流程，有器械未收妥便开车导致事故。

他指，事故真正成因仍有待港铁进一步调查，但提出调查方向应包括培训、工程是否依足程序，以及内部监察等方面，旨在防止类似事件再次发生。他亦指，不排除有多种可能性，包括是否有人遗漏程序、机件老化，或是否有机件跌落触碰信号箱等。

陈恒镔表示，会在委员会辖下的铁路事宜小组跟进，又指港铁已使用AI系统侦测路轨旁物件是否关妥，可与港铁研究工程车是否应安装相关系统。他又建议港铁日后加强员工培训及保养，维修工程时间编排应更妥善，预留更多时间，避免过于赶急。日后再发生事故时，港铁可在车站入口或平日播放广告的屏幕发布相关资讯，让乘客及早知悉情况。

张欣宇料工程车未收回延伸部件肇祸

张欣宇在同一节目上表示，相信很大机会是工程车勾烂路轨旁的设备，导致设备损毁而影响列车通行。他推测其中一个可能性是工程车运作后未有收回延伸部件，导致开车向前行时勾到并扯烂信号箱，但亦不能完全排除遇到罕见情况，即使依足程序工作，仍有物件掉下。不过，他认为涉及流程疏忽的机率较大，具体情况仍有待港铁详细调查。

张欣宇指出，若调查结果显示涉及流程疏忽，人员培训将是重中之重，港铁亦要加快资产及设备更新，精简路轨旁的设备，避免在路轨旁放置物件，以降低事故风险。

张连生估计工程车零件掉落令电缆破损

铁路运输专业人员协会主席张年生在另一电台节目表示，被撞到的设备是轨道电路的一个组件，安装在两条路轨中间的很低位的位置，正常行车不会触及。他指若零件移位，则工程车本身必定会出轨，但现时见到不论是工程车还是客车，都没有出轨。

他推断，可能是「磨路轨工程车」在运作时，其车底用作打磨路轨的部件，割损轨道电路组件的电缆，因而须更换零件。当工程人员「撬出来时可能撬烂佢」，张年生估计，照片显示的破损情况，正是在维修人员费力拆除数十年来从未动过的组件时造成的。「如果撞得烂，真系好大件事。」

对于有指维修历时一个多小时，张连生认为实际维修时间已相当迅速，因为这是一项几乎没有先例的工作。他认为，当务之急是调查清楚工程车到底掉落了部分零件，从而引发后续一连串事件。



