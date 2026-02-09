红山半岛业主申暂缓清拆僭建被拒提覆核 官质疑业主未提上诉属滥用程序

大潭红山半岛2023年9月发生山泥倾泻，其后屋宇署及地政总署调查揭发多个物业僭建，向相关业主发出清拆令。有红山半岛业主指清拆可能危及楼宇结构，曾向屋宇署申请暂时搁置清拆令遭拒，于是向建筑物上诉审裁小组提上诉，但在未经聆讯下被拒绝，于是去年入禀高等法院提出司法覆核，要求法庭推翻决定。法官高浩文今于高等法院质疑业主从未上诉清拆令，如今做法变相绕过程序，押后下月底前宣判。

上诉审裁组指申请人无提上诉故维持清拆令

申请人Anthony John Steains，建议答辩人为建筑物上诉审裁小组；屋宇署署长及申请人妻子Petrina Anne Steains亦被列为有利害关系人士。入禀状指，申请人及其妻子自2011年起持有白笔山道红山半岛其中一间独立屋的业权。2023年9月7日至8日红山半岛发生山泥倾泻，其后屋宇署及地政总署打击红山半岛违例僭建。屋宇署同月22日向申请人发出清拆令，要求清拆主卧室至花园的伸延部分及完成修复工程。

申请人委聘工程顾问公司，翌年4月19日去信屋宇署指出清拆令建筑范围广泛，施工清拆可能危及楼宇结构，提议封起相关部分及使其不能用作居住用途以作替代。惟屋宇署同月底拒绝替代方案，申请人曾再次去信重提替代方案，并要求暂时搁置清拆令，以待申请人邻居、另一同样收到清拆令的屋主向上诉审裁小组提出的上诉有结果，但屋宇署拒绝搁置。申请人于2024年8月向上诉审裁小组提出上诉屋宇署拒绝搁置的决定，2个月后收到上诉审裁小组通知相关上诉已终止及毋须处理其延时申请。申请人持续去信，上诉审裁小组在去年9月1日亦回信，指基于申请人没有提出任何上诉，相关清拆令维持有效。

法官质疑未上诉清拆令却求搁置属绕过上诉程序

大律师伍中彦今代表申请方，援引4个同类型案件决定，指出按程序申请人须先向上诉审裁小组提出上诉，失败后才可申请司法覆核，因此上诉审裁小组有责任先召开聆讯，然而上诉审裁小组在未经聆讯的情况下，拒绝处理上诉申请，甚至没有进行任何初级侦讯，决定越权，程序不当。

法官高浩文质疑同类型案件决定不适用于本案，申请人邻居曾上诉清拆令，但申请人从未上诉清拆令，却以同样理据要求暂时搁置清拆令，变相绕过上诉程序。伍中彦反驳指没有绕过上诉程序，现行司法覆核只针对暂时搁置清拆令一事，重申上诉审裁小组应先召开聆讯处理，而非以书面处理。法官高浩文质疑做法滥用程序，要不就是申请人有权滥用。伍中彦回应根据法例规定正是如此，法官高浩文反指即是法例需要改变。

大律师黄以仁代表上诉审裁小组回应指，申请人已经超过了清拆令上诉期限而没有提出上诉，因此法庭无司法管辖权处理本案，而本案中申请人所提出的理据，无非是要求上诉审裁小组重新考虑清拆令。法官高浩文押后至下月底前宣判。

案件编号：HCAL2451/2025

法庭记者：陈子豪