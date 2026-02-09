黎智英判囚20年 警方国安处：欢迎法庭重判 突显其罪魁祸首角色

黎智英串谋勾结外国势力案今判刑，警务处国家安全处总警司李桂华于法院外表示，警方欢迎法庭重判黎智英20年，判刑反映罪行严重性，突显其「罪魁祸首」及「幕后推手」角色 ，其案中行为「极度卑劣」。李桂华另提到，虽然黎智英以健康状况为求情理由，但实际上得到惩教署和医管局妥善照顾，称「明显地，黎智英系对香港无做过啲咩嘢好事，可以用嚟做一啲求情理由」。

国安处：判决彰显公义

警方国安处总警司李桂华表示，法庭的判决彰显公义，清楚显示黎智英所犯罪行非常严重，必须严惩。他指出，法庭裁决理由已明确指出黎智英为案中主脑，黎智英勾结外国对国家和香港实施制裁，及透过其「传媒王国」、即《苹果日报》及其「一手培植出嚟嘅激进份子」进行反政府「煽动性宣传」，「其实佢（黎）系想造成一个里应外合嘅情况，行为系极度卑劣」。

对于黎智英早前求情时，以其年老、健康状况及被单独囚禁为求情理由，李桂华今指黎的病情有得到惩教署及医管局妥善照顾，而黎亦自行向惩教申请单独囚禁，「明显地，黎智英系对香港无做过啲咩嘢好事，可以用嚟做一啲求情理由」。

李桂华重申，任何企图危害国家安全的人都难逃法网，在事实和证据面前，任何狡辩都会不攻自破。他强调，此案与新闻自由完全无关，被告是利用新闻报道为幌子，以假新闻、假消息荼毒社会大众，行祸国害港之实。

案件审讯程序反映司法制度严谨

李续指，由2020年8月拘捕黎智英至今已有5年半，案件司法程序充分反映司法制度严谨，包括156日的公开审讯、2220项证物、逾8万页文件及17名证人供词，详尽步骤，法庭采用最严谨的刑事举证标准及公开透明的程序进行，实属「香港法治精神最佳写照」。

李又向负责本案的警务人员致谢，指负责如此复杂、敏感和涉及多名严重罪犯的国安案件，所面对的难度和压力可想而知，审讯期间亦有外来的抹黑和恐吓，冲击着本案司法和检控人员，正如终审法院首席法官张举能在今年法律年度开启仪式中所提到，上述恐吓行为无疑于贪腐行贿，是破坏公义的手段，为文明社会所不容，他由衷地佩服负责案件的人员没有一线动摇，「无惧无畏地履行佢哋嘅职责，彰显咗公义。」

吁市民警惕国安风险 勿掉以轻心

李桂华提到，在黎智英及其控制的《苹果日报》与外部势力影响下，有被煽动的年轻人最终因承担违法后果而入狱。他提醒，即使黎智英等人已受法律制裁，国家安全风险仍然存在，外部势力及反中乱港分子仍伺机破坏香港稳定，国安处会用好要用好《香港国安法》、《维护国家安全条例》及其他相关的国家安全法律；市民大众亦要积极成为维护国家安全的参与者和贡献者。

被问到《苹果》案件是否告一段落，李指本案审讯阶段暂时完结，对于被告会否上诉不得而知，但调查仍未完结，详情不便透露。李又认为判刑反映了案件严重性，就会否覆核各被告刑期，警方须与律政司进一步研究。

至于黎会否在狱中「渡过余生」，李称「我哋在座之中，无人能够讲得到，呢个系个天先知道」，但重申「佢所获得嘅刑期系佢十分应得」。李又指黎智英「夸大」了其健康问题，而法庭有因应黎的健康状况给予少许减刑，仅仅是对其「格外施恩」。

另外，本案其他被告包括从犯证人陈梓华判囚6年3个月、李宇轩监禁7年3个月、张剑虹、陈沛敏分别判囚6年9个月与7年、杨清奇入狱7年3个月；另罗伟光、林文宗及冯伟光各判囚10年。而三间相关公司各罚款300万4500元。

