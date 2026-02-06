政府公布运输策略蓝图 网约车平台今年第四季营运 研究加大过海交通容量、增加泊车位

政府今日（6日）公布《运输策略蓝图》，当中制定了6大策略，并提出25项建议。《蓝图》连同封面底面总共124页，从香港的运输基建布局、公共交通服务、新科技应用、便利市民绿色出行等提供了整全框架，胪列具体建议与行动纲领，为香港交通运输至2040及以后的未来发展筹谋，并奠定坚实基础 。

三大主题涵盖六大策略

当局提出「享•旅程」、「连•都市」和「活•出行」3大主题，提升公共交通服务质素、促进城市的可持续发展，冀达致「落实以人为本、强化内联外通、促进高效出行、拥抱绿色生活」的愿景。

3大主题又细分成6大策略，包括「享•旅程」下的「枢纽汇聚，内外连通迎机遇」、「智慧绿色，多元交通利民生」；「连•都市」下有「数字管理，创新科技领发展」、「活用空间，优化基建增效率」；以及「活•出行」下的「绿色规划，构建低碳生活圈」、「安全共融，健康活力乐出行」。

采「基建先行」规划方针 广泛应用AI技术

在策略部署上，当局会以「基建先行」及「创造容量」的规划方针，强化基建布局，并藉「以人为本」及多元绿色的原则，提升本港位居世界前列的公共交通系统，创造容量与效能以满足需求及挑战。

政府将与产、学、研各界合作，更广泛应用人工智能及大数据等前沿技术，革新交通管理，以智慧科技赋能城市流动，提升整体运输效率。同时，政府会推动主动出行模式，并大力推动新能源运输，迈向碳中和目标，确保香港的可持续发展。

年内全线开通六号干线 研港深西部铁路延伸方案

运输及物流局局长陈美宝表示，运输是现代都市的基石，关系著本港的经济发展、大湾区融合，及市民的生活日常。团队按著最新的土地规划，考虑了最新的科技发展制定了运输策略蓝图，定出未来的工作目标、策略和方向，制定短、中、长期的措施，为香港的经济发展谋动力，令市民的生活更便捷。

陈美宝亦介绍将于今年内实行的部分重点措施。首先，是将全线开通六号干线，全力推展一系列铁路和主要道路的项目；当局亦都会开展研究港深西部铁路（洪水桥至前海）南向延伸的方案。并会在策略项目地点，例如洪水桥 、新田和红磡等，规划多元化的运输交汇枢纽。

当局亦会在没有交椅洲人工岛的情况下，研究扩大过海交通容量不同方案的可行性，包括现有倡议的走线，或扩建现有道路、隧道。在启德、东九龙、洪水桥/厦村新发展区，会推展智慧绿色集体运输系统，其中启德项目将在今年批出合约；而东九龙和洪水桥项目的第一阶段，亦会在今年招标。

公共交通方面，陈美宝指会善用科技，为乘客提供工具、效率和公车服务，将于今年推出需求导向的智慧公车施行路线，目的是在现行公车服务之上，透过灵活调派车辆去照顾乘客需求。局方会与专营巴士公司探讨不同应用场景，例如在偏远地区，或客流分散时段。

目标首批持牌网约车最快在本年第4季营运

在规管网约车方面，局方表示，目标于2026年上半年将附属法例交立法会审议，预计首批持牌网约车最快在本年第4季内开始营运。

记者：赵克平

摄影：卢江球

