高级督察涉非法向同袍借贷14万元 同袍供述被告称遭银行call loan 出于同理心而借款

44岁高级督察涉向同级同袍讹称遭银行要求即时偿还按揭贷款，诈骗对方贷款13万元，及另涉未经许可向下属警员借贷1万元，被廉署控告欺诈及订明人员接受利益罪。案件今于观塘裁判法院开审，同袍供称涉案高级督察表示遭银行要求即时还款，「因为知道被告有小朋友，如果被收楼，佢嘅处境会好徬徨」，所以出于同理心而借款，而至今对方仍欠他8万元。案件下午续审。

被告邓俊豪，被控于2023年11月12日至11月20日期间，在香港藉作欺骗，即向郭俊希讹称遭银行要求他即时偿还按揭贷款，并意图诈骗而诱使郭俊希作出作为，即给予港币13万元的贷款，导致被告获得利益，或郭蒙受不利或有相当程度的可能性会蒙受不利。

证人指被告声称遭银行call loan商借10万

被告另被控于2024年1月7日，身为订明人员、即警务处高级督察，未得行政长官一般或特别许可而接受利益，从任职警员的黄荣立获得一笔港币1万元的贷款。

郭俊希称出于同理心才借款予被告。王仁昌摄

高级督察郭俊希供称，他至今加入警队13年，他于2018年至2022年期间驻东九龙冲锋队，并于当时认识被告，而当时被告担任署理总督察一职，两人只有工作上的交流，并非朋友。2022年，郭调到黄大仙特遣队，被告后来亦调到黄大仙警区，两人之间的交流仍限于工作层面，2人虽然同属黄大仙警区足球队成员，但除了足球活动以外，2人也不会见面。

郭续称，2023年11月12日，被告发WhatsApp讯息表示有事商讨，被告其后在电话中声称「因为债务问题而要call loan」及向郭借款10万元，2人挂掉电话后，被告发送银行户口号码，郭便转账了10万元给被告；郭理解，当时被告因为房屋方面，遭银行要求还债，但郭对被告房贷并无认知，也没有追问被告细节。

证人担心一旦收楼被告处境徬徨故借款

及至11月20日，被告再次联络郭。郭供称，被告表示就11月12日提到的事情，仍须3万元，于是郭再转账了3万元给被告。郭指他理解被告有机会因债务问题，遭银行收回物业，「虽然我同被告关系只系同事，但系因为知道被告有小朋友，如果被收楼，佢嘅处境会好徬徨」，所以出于同理心才借款给被告。

根据控辩双方承认事实，被告太太于2022年9月向中国建设银行申请楼宇按揭及获批约763万元，其后被告太太每月还款约3万元，期间一直依期还款，而建设银行也从未要求被告太太提早还款。

郭供称，自己借款给被告后，被告一直未有还款。直到2024年初，郭向被告发WhatsApp讯息，指临近新年及须缴交税款，故希望被告分批还款。被告其后在1月12日至14日分数次还款给郭，共计5万元，当时被告称其家人须做手术，所以未能还上余款。郭称他其后有再催促被告归还余下的8万元，但直到今天，被告仍未还款。

案件编号：KTCC2545/2024

法庭记者：王仁昌