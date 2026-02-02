保监局前执董涉胁迫保诚高薪聘请其媳妇 法律总监供称保监局雇员须避利益冲突及滥用职权

61岁保监局前执行董事许美莹涉以公职施压，胁迫保诚以高薪聘请其32岁媳妇；其媳妇亦涉在商讨薪酬期间，声称能为保诚提供保监局的内部消息，2人被廉署起诉串谋公职人员行为失当等罪。2人不认罪，案件今于东区裁判法院开审，保监局时任法律总监供称，保监局主席及行政总监与保诚代表开会后，得悉保诚内部调查结果牵涉到许美莹的家人，他进行初步评估后，转介执法部门处理。下午续审。

许美莹案发后无再与保监局续约

被告为许美莹、前保险业监管局执行董事，及其媳妇陈芷慧，2人同被控一项串谋公职人员行为失当罪。控罪指，2人约于2022年9月21日至2023年3月10日一同串谋利用或允许他人利用许美莹的公职，意图胁迫或诱使保诚有限公司及保诚保险有限公司聘用陈，并以更高的薪酬待遇聘用陈。

许美莹另被控一项交替控罪、即公职人员行为失当罪，控她于上述同日不当地利用其公职外，亦没有避免利益冲突及向保监局申报利益冲突。

次被告陈芷慧（右）。何家豪摄

保监局时任法律总监郭家华（Peter Gregoire）。何家豪摄

控辩双方承认事实透露，许美莹自1990年加入保监局前身、即保险业监理处，至保监局于2017年取代保监处，许美莹继续在保监局工作，担任长期业务部执行董事；直到2023年6月，许美莹未有再与保监局续约。

保监局雇员须避免利益冲突及滥用职权

保监局时任法律总监郭家华（Peter Gregoire）供称，2023年5月29日，他与保监局主席姚建华及行政总监张云正一起出席会议，而保诚代表亦出席了该会议，并在会上向保监会透露保诚一宗内部调查结果，而该内部调查有关保诚时任财务总监田弘诺（James Turner）处理的招聘程序，而事件牵涉到许美莹的家人。

郭家华续称，当时保诚的内部调查引起保监会一方关注，及后亦循保监会内部举报机制，由他本人对有关许美莹的行为进行初步评估，最终转介执法部门跟进。郭家华又指，他进行内部评估时会考虑保监局内部守则，雇员应确保行为不会损害保监会声誉或影响其公正执行职务，而为了良好管治及维持公众信心，避免个人及其家人与证监会之间的潜在利益冲突是非常重要，更不可为着个人利益而滥用职权。

案件编号：ESCC637/2024

法庭记者：王仁昌