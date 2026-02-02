请枪考TOEFL以符合岭大毕业要求 内地女生囚3个月 官指以骗来资格揾工进修如同洗黑钱严重

岭南大学学士学位衔接课程2名内地生前年虚报托福（TOEFL）英语测试及格，从而获批毕业。其中22岁女学生早前承认企图以欺骗手段取得服务罪，案情指她向学校谎报在柬埔寨应考TOEFL并及格，遭揭发后称因病才「请枪」代考试。她今于屯门裁判法院被判监禁3个月。裁判官覃有方判刑时关注若以欺骗所得的资格，再度申请工作或其他课程，就如同洗黑钱般构成「Qualification-laundering(漂白虚假学历)」，性质更为严重，法庭不能接受如此行为，须判处具阻吓性刑罚。

报称居住内地福建的22岁女学生黄鑫怡，承认一项企图以欺骗手段取得服务罪。控罪指她于2024年5月27日，在香港企图以欺骗手段，即虚假地向岭南大学职员表示已取得达标的托福考试成绩，从而不诚实地取得岭南大学所提供的行政服务，即批准她毕业，并授予她公共管理及智慧管治社会科学学士学位。

以欺骗所得资格进修揾工构成洗黑钱

覃官指，案件涉及专上学院教育要求，其中包括学生诚信，被告于本案中缺乏合格成绩而作谎报，比一般文章抄袭更为严重。鉴于同类个案与日俱增，专上院校亦增配人手和资源核实。覃官认为因不同人士尝试欺骗院校而导致资源浪费，亦对真正有考试的学生不公。

覃官关注被告申请浸会大学硕士课程时，英语水平是否达标，担心可能涉及欺骗浸会大学，「咁就罪加一等㖞」。覃官形容，若有人以欺骗手段获取资格，再利用该资格申请工作或课程，就如同洗黑钱「将唔见得光嘅钱变得见光」，构成「Qualification-laundering（漂白虚假学历）」，性质更为严重。辩方解释，被告当时获浸会大学「有条件取录」，只需在入学前取得及格即可。覃官接纳辩方指无证据显示被告欺骗浸大，但指出被告于2024年中作申请，当时她的英语水平未达标，未能肯定可成功从岭南大学毕业。

遭揭发后仍撒谎掩饰无真诚悔意须判监

覃官其后引述社会服务令报告，指被告悔意流于表面，其根深蒂固的价值观扭曲，为一己私利而走捷径，感化官认为被告不适合社会服务令。辩方坦言被告遭学校揭发后曾撒谎掩饰，是一错再错，但强调被告适时认罪，事后曾参与学校义工活动，又指被告价值观或受内地成长环境影响。覃官随即询问辩方，是否指内地人的价值观就是找人代考，覃官不认同辩方说法，相信内地有认真学习的学生。

辩方力陈报告内容有误，望法庭不纳入考虑，又指被告的签证有效期至今年11月，可履行社会服务令。覃官指案例反映真诚悔意属社会服务令的考虑因素，终采纳报告建议，认为被告无真诚悔意，必须判以阻吓性刑罚。

成绩单相片不符真人惹校方怀疑追查揭真相

案情指，黄是岭大公共管理及智慧管治系4年级学生，课程属自资性质，入学要求为持有副学士及高级文凭学历，惟入学后须证明英语能力达托福成绩87分或以上，或雅思（IELTS）成绩达6.5分或以上，方能毕业。

黄在2022年9月入读该课程，原定2024年毕业。校方于2024年5月27日收到黄经电邮提交的托福成绩表，发现考生照片与黄外貌不符。翌日（27日）学校职员召见黄时，黄声称5月在柬埔寨考托福，成绩表的考生照片是黄本人，惟因觉照片拍得不太好看，故修改了照片。学校职员随后联络托福机构，检查黄的考试资格，终揭发本案。黄及后撰写报告，承认请人代她考托福。

警诫下认连考4次不及格请枪代考一击即中

黄在2025年2月8日被捕，她在警诫会面称曾应考托福及雅思4次但成绩不达标，得悉在柬埔寨考试比较容易获取好成绩，故安排到柬埔寨考托福。惟当日到达柬埔寨试场后，因病感不适，其后一名不知名者声称能以300元美金在柬埔寨请人代她考托福，最后收到成绩表，她不认识考生照片中的人，故将照片修改成自己的样子。

同案另一名24岁无业男被告贾鹏，报称居住于内地深圳，早前承认一项企图以欺骗手段取得服务罪，被判处入狱3个月。控罪指，他于去年5月21日，在香港企图以欺骗手段，即虚假地向岭南大学职员表示他己取得达标的托福考试成绩，从而不诚实地取得岭南大学所提供的行政服务，即以批准他毕业，并授予他公共管理及智慧管治社会科学学士学位。

案件编号：TMCC2408/2025

法庭记者：雷璟怡