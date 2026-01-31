Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「启德GET SET GO 2026」今明举办 星级运动员及教练亲临现场 黄金宝教细路踩平衡车

社会
发布时间：16:05 2026-01-31 HKT

年度大型社区嘉年华 「启德GET SET GO 2026」今明两日在启德体育园东营举行。活动现场设有逾60个摊位游戏、运动体验及一系列精彩体艺表演，为市民提供多元化的互动体验。嘉年华首日吸引不少市民到场，多位星级运动员及教练亦亲临现场，为参加者带来丰富的运动学习机会。

东营举办嘉年华 让市民亲身感受「香港主场」独特魅力

启德体育园有限公司行政总裁庄泽基表示，启德体育园自落成启用以来，一直致力推动社区体育发展，透过各类活动积极提升市民的身心健康。他指能够运用东营这个环境优美的场地举办大型社区嘉年华，不仅展现了园区充满活力与动感的一面，更让市民在参与活动的同时，亲身感受「香港主场」的独特魅力。

多位星级运动员及教练教授运动项目

多位星级运动员及教练亲临嘉年华现场，教授各种运动项目。其中，前香港单车代表、三届亚运公路单车金牌得主黄金宝主持的儿童平衡车体验班，深受小朋友欢迎；前香港佩剑一哥林衍聪，及曾勇夺曾获世锦赛金牌及亚运银牌的武术运动员李晖，亦在活动中开设体验课，分享他们的宝贵经验。

活动提供超过20个运动入门体验坊，吸引市民踊跃参加，包括儿童平衡车、绳流 、儿童足球、「森巴」节奏敲击乐、轮椅人力车、街舞等。现场多达60个游戏摊位，其中巨型绳网阵、遥控模型爬山车试玩、儿童滚轴溜冰等均极受欢迎。

推广伤健共融互动体验  设残疾剑击VR体验游戏

本次嘉年华另一亮点是一系列精彩表演，包括舞蹈大汇演、合气道示范、花式跳绳表演等。活动更推广伤健共融的互动体验，让市民亲身感受到残疾人士运动员面对的挑战和坚持，包括残疾剑击VR体验游戏、轮椅人力车及轮椅舞蹈、由一群热爱音乐的残疾人士组成的「Flash乐团」长弦乐及敲击乐表演等。

小朋友体验项目「玩得好开心」

刘太表示，小朋友玩了滚轴溜冰等游戏，认为非常好玩，希望今后还有更多类似活动。她称，今日特意由马鞍山前来，虽然天雨令出行稍有不便，但整体影响不大，「都玩得好开心」。刘小朋友指最喜欢滚轴溜冰，稍后还想试玩遥控模型爬山车。

黄小朋友指，最喜欢打球相关的游戏，「玩得好开心」。黄太称，场内提供多项运动体验，包括击剑等，让小朋友可一次过接触不同项目，「佢都几钟意，试吓唔同运动都好」。黄太指，他们特意由沙田前来，活动由朋友介绍得知，她认为雨势对行程有少许影响，但整体仍感满意，「有啲唔方便，但都系开心嘅。」

记者：蔡思宇
摄影：叶伟豪

