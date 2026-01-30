Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客

社会
更新时间：10:39 2026-01-30 HKT
发布时间：10:39 2026-01-30 HKT

巴士乘客强制佩戴安全带新法例生效至今不足一周，已引起一连串争议，不但有乘客无法解开安全带被困45分钟，更有乘客疑故意剪断安全带。社会热烈讨论之际，执业律师、前立法会议员江玉欢昨日（29日）在社交平台发文，质疑经修改后的法例，祇适用于2026年1月25日或该日之后首次登记的巴士。《星岛头条》正向运输署查询。

江玉欢认为，对于2026年1月25日之前首次登记的巴士，纵使它们有安装安全带，乘客为确保安全可自愿配戴，但不配戴并不会负上刑责。她指，根据经修改后的《道路交通（安全装备）规例》第374F章第8D条，乘客乘坐第8AB条适用的巴士座位，才会有配戴安全带的责任，及受制于不遵从的罚则。而第8AB条，祇适用于2026年1月25日或该日之后首次登记的巴士。

江玉欢：法律凌驾新闻公告

江玉欢指，换言之，对于2026年1月25日之前首次登记的巴士，纵使它们有安装安全带，乘客为确保安全，可自愿配戴，但不配戴并不会负上刑责。她在帖文中称，希望政府能解说清楚条文，免公众误以为有关配戴的规定罚则适用于所有巴士。

政府曾在1月8日发出新闻稿，当中提到「如座位已安装安全带，不论车辆是否新登记，司机和座位乘客均须佩戴」。江玉欢今（30日）亦在电台节目中表示，新闻公告可能是出于审慎及希望市民安全的写法，重申政府需要就此解释清楚。她指出，法律应凌驾于新闻公告，「我哋咁辛苦立啲法例嚟做咩呢」，若新闻稿与法例内容不一致，则可能是一种劝喻性质的提示。江玉欢认同，若政府希望所有安装安全带的车辆均强制佩戴，便需修改现行法例，因为目前条文并非如此撰写。  

旧巴士是否要戴安全带？陈晓峰：条文「唔系太清晣」

法律界立法会议员陈晓峰在电台节目中分析，若单纯从法例第8AB条的字面文本解读，配戴安全带的做法只适用于「在2026年1月25日或之后首次登记的巴士」。他解释，该条文的写法，重点在于规管巴士本身需具备的条件（即新登记巴士须装设安全带），而非直接对巴士的乘客行为作出规管。至于旧巴士是否需要戴安全带，陈晓峰直言条文「唔系太清晣」，相信署方会作出解说。

政府新闻稿曾称：不论车辆是否新登记 均须佩戴

根据政府1月8日发出的新闻公告，政府提醒市民由1月25日起，所有公共交通工具和商用车座位乘客均须佩戴安全带。

由1月25日起，所有新登记的公共及私家巴士的所有乘客座位，私家小巴和货车的后排乘客座位，以及特别用途车辆的司机和所有乘客座位，均须安装安全带。乘坐这些车辆时，如座位已安装安全带，不论车辆是否新登记，司机和座位乘客均须佩戴。

