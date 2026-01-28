市建局每呎1.48万收购马头围道业权 较市值高逾倍 蔡宏兴 : 「七年楼龄」机制财政负担大

市建局今日（28日）向九龙城区马头围道／ 落山道发展项目受影响的物业业主发出收购建议。项目内受影响的合资格住宅物业自住业主，可获市建局提出以实用面积每平方呎14,807元收购其物业。项目涉及约110个业权，所有业主将有60日时间考虑市建局的收购建议。按照市建局现行政策，当业主接受收购建议并完成收购手续后，市建局会为有关物业内所有合资格的租客提供特惠津贴，而合资格的住宅租客更可选择安置安排以替代特惠津贴。

市建局经公开抽签方式选出7间独立顾问公司

按照于2001年制定的政策，有关呎价是假定为同一地区7年楼龄的假设重置单位的呎价。市建局经公开抽签方式选出7间独立顾问公司，于2026年1月中进行评估，订定该假设单位呎价，其后获市建局董事会辖下的土地、安置及补偿委员会批准。此外，市建局会为合资格的住宅物业自住业主在现金补偿以外，提供参与「楼换楼」计划的额外选项。

项目内大部分楼宇的楼龄已近60，甚至有高达70年的楼宇及一幢战前建筑。市建局图片

市建局收购呎价超旧楼市值约一倍

至于项目内的非住宅物业，市建局会按现行的收购政策向受影响业主提出收购建议。该项目住宅物业自住业主可获的14,807元假设单位呎价，相比起其旧楼物业市值一般超出一倍，与市建局于去年9月向土瓜湾明伦街／马头角道发展计划的倍值相约；并高于去年2月市建局向毗邻的靠背垄道／浙江街发展计划发出假设单位呎价的收购建议的倍值。

市建局行政总监蔡宏兴表示，项目内大部分楼宇的楼龄已近60，甚至有高达70年的楼宇及一幢战前建筑，反映以「七年楼龄」的假设重置单位呎价，与市建局收购旧楼物业楼龄的差距已愈来愈大；与旧楼物业平均市值比较，更可高达多 1.28 倍。相关机制所带来的财政负担，将不利于旧区更新的长远可持续发展。

市建局以「规划主导、地区为本」的市区更新模式，为项目与毗邻的市建局靠背垄道／浙江街发展计划作整体性规划及设计，发挥协同效应，提升项目及周边环境的可达性和连接性，同时优化城市环境及景观，为该区创造更大的 规划裨益、更优质的城市生活空间。

市建局将举行简介会，向受影响的业主、住户和商户解释收购政策、特惠 津贴、「楼换楼」计划，以及安置的准则及安排。