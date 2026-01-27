Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全带︱遇意外无扣安全带保险点计？保险业联会：未尽保护责任 赔偿或打折

社会
更新时间：20:08 2026-01-27 HKT
发布时间：20:08 2026-01-27 HKT

新修订的《道路交通规例》于1月25日实施，乘搭巴士等公共交通工具及商用车时，如座位上设有安全带，乘客必须佩戴，否则最高可被罚款5,000元及监禁3个月。香港保险业联会行政总监刘佩玲接受《星岛头条》访问时指，若乘客在意外时没有佩戴安全带，赔偿额或会因未尽保护责任而「打折扣」。

刘佩玲提醒，司机及乘客均须采取适当的保护措施，未有佩戴安全带虽非刑事罪行，「唔至于令你无得赔」，但仍有机会影响保险及民事索偿的赔偿金额。

站立时紧握扶手属保护措施

刘佩玲指，公共交通工具的第三者责任保险，保障司机以外的所有人，当中包括乘客。她提醒，若乘客在有安全带提供的情况下没有佩戴，不单属违法行为，如发生意外，更等同未有采取适当措施保护自己。虽然保险公司仍会处理及作出赔偿，但赔偿金额有机会「打折扣」。她举例解释：「如果你本身戴咗安全带，发生意外可能只系撞亲个下巴，但如果因为无戴安全带而成个人飞出去，就会成为一个好大嘅因素，令到（赔偿）一定有折扣。」

她续指，即使乘客向司机提出民事索偿，法庭在审理时亦会考虑事主有否佩戴安全带，作为判断责任的因素之一，继而影响最终的赔偿金额。对于在巴士上站立的乘客，刘佩玲则指，虽然没有配置安全带，但紧握扶手或吊环亦算是保护措施。

至于如何获得更全面的保障，刘佩玲建议市民可额外购买意外、人寿及医疗保险。若不幸遇上严重车祸导致伤残，意外保险亦会提供相应的赔偿。

记者：李健威
摄影：何君健

