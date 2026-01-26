高铁香港段点站增至110个 包括南京、无锡 港铁办首航庆祝活动推优惠

高铁西九龙站出发列车的直达站点，即日起再新增16个，包括南京、无锡、合肥等，令高铁（香港段）直达站点总数增至110个。港铁公司今日（26日）举行首航庆祝活动。运输及物流局局长陈美宝于致辞时表示，今次高铁站点不单止突破100个的大关，更直接把数字推进到110个站点，「不单是象征公共交通运输的新里程碑，更可以引证及体现香港和内地密切的联系。」

高铁推「买一送一」等限时优惠

陈美宝指，香港有背靠祖国、联通世界的独特优势，随著高铁西九龙站能接驳到内地庞大的高铁网络，带领香港市民和游客可到内地走遍大江南北，亦体现香港作为超级联系人角色。

运物局：快将公布新铁路标准 融合国家经验

是次高铁新增的其他站点，位处华东、潮汕、厦门及福州地区。其中，新设的上海虹桥线列车，沿途前往包括南京、无锡及合肥等华东地区重点城市，港铁公司特别与旅行社合作举办了首发团，连同其他乘客共有逾400名乘客乘搭首列新线列车出行，反应十分热烈。另外，高铁亦将会推出包括「买一送一」等限时优惠，答谢乘客支持。

陈美宝表示，西九龙站自开通后一直不断改善，除了增加直达站点外，高铁站周边配套设施，如入闸后零售餐饮、候车安排等，硬体、软件上的提升，都充分体现以人为本贴心及便民的安排。她感谢国铁及港铁大力推动西九龙站发展，提到港珠澳大桥及高铁自开通以来，往来人次已经双双累计超过一亿，「双一亿的里程碑下，令到本港可更加做好旅游服务，带动更多不同的旅游产品。」

陈美宝提到，自己亦经常乘坐高铁到内地访问和开会，私底下工余时间若有机会，「我都很希望可以跟家人及朋友，乘坐高铁去享受这些比较便利的旅游产品。」她续指，政府锐意跟港铁公司、其他企业，及内地深圳有关的当局，努力构建「轨道上的大湾区」，北环线支线及港深西部铁路洪水桥至前海段，两条跨境铁路正如火如荼地筹备。

她又指出，政府期望很快将公布一个新的铁路标准，新标准可以融合及利用国家兴建高铁时累积的经验，以及领先的建造水平，希望透过打造一套与时并进的新标准，务求做到提速提效以及减低成本。

港铁公司行政总裁杨美珍指出，西九龙站出发到内地的110个站点，遍及全国19个省份和直辖市；又提及高铁香港段作为国家高铁网络的一部分，越来越受到乘客的欢迎，于去年2025年高铁全年突破了3000万的客量。今次新增的16个站点包括南京、无锡、合肥等地，都是港人热门旅游地点，同时也是「个人游」计划下的一些城市，「所以希望有很多内地旅客会透过高铁来港旅游。」

与此同时，香港往来上海的高铁服务，亦因为新线开通而大为提升。杨美珍指，高铁前往上海的卧铺列车服务，将加密至每晚一班，加上日间班次亦有增加，加深香港及上海两大国际金融中心的联系。她期待新站点旅客来到香港后，感受到本港的活力及中西汇聚文化，「作为高铁的营运者，我们会继续努力，无论在服务、站内设施、站点，都会继续改进，希望网络越来越大，以及增加两地人员互流互通。」

记者：赵克平

摄影：吴艳玲