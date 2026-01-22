青年宿舍BeLIVING租约至2月底 青联：获告知未能续约 已转介近半住户申其他宿舍

位于铜锣湾、由香港青年联会营运的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，近日传出要求租客于农历新年期间搬离单位。香港青年联会今日傍晚（22日）表示，与业主纪惠集团的租约至今年2月28日，获告知未能续约后，已立即通知青年尽快安排住宿事宜，同时亦主动对同意于2月底迁出的青年住户豁免2月份的租金，而目前已获大部份住户同意相关安排。

一周内已积极协助转介近半住户申请其他宿舍

青联表示，在一周内已积极协助转介接近一半青年住户申请其他青年宿舍，接下来将继续提供转介支援。青联又指未来将继续与住户保持紧密联系，并会邀请他们参与香港青年联会的活动。青联亦会为住户举办惜别会，祝愿青年们有更美好的将来。

青联又指，一直以服务青年为初心，亦很荣幸参与「将酒店和旅馆转作青年宿舍用途的资助计划」，成为香港青年住宿过渡性安排的其中一分子，为解决青年住宿的急切需求献出一分力。

翻查资料，政府为进一步回应青年的居住需要，在2022年施政报告及《青年发展蓝图》中宣布扩大青年宿舍计划，资助非政府机构租用合适酒店和旅馆并将房间转作青年宿舍用途，当时目标是在五年内提供额外3,000个宿位。

位于湾仔摩理臣山道39号的「BeLIVING Youth Hub」提供最多194个宿位，是由香港青年联会和纪惠集团合作推出的青年宿舍，由「旭逸酒店」改建而成。「BeLIVING Youth Hub」有多个房型，涵盖176呎至324呎，每间房月租由7,000元至9,000元不等。