支联会颠覆案│何俊仁开审前承认煽动颠覆国家政权罪 李卓人邹幸彤否认控罪

社会
更新时间：10:12 2026-01-22 HKT
发布时间：10:12 2026-01-22 HKT

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤涉嫌煽动他人结束一党专政，被控煽动他人颠覆国家政权罪，案件订于今日开审。何俊仁早前交代拟认罪，今日开审前于西九龙法院正式承认煽动他人颠覆国家政权罪，李卓人及邹幸彤则否认控罪。

案件由《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。控方由律政司副刑事检控专员黎嘉谊及助理刑事检控专员张卓勤等代表；辩方由大律师沈士文及大律师林芷莹等代表，邹幸彤亲自行事，今扎马尾穿棕色大衣出庭，在多名惩教人员看管下坐于讼辩席上。李卓人穿黑色上衣深蓝色外套，何俊仁则穿黑色上衣，2人精神不俗，遭惩教人员区隔开，在被告栏内分坐左右。西九龙法院大楼外约有数十警力戒备，相比早前「35+」颠覆案及黎智英案审讯明显较少，法院亦有逾百名公众轮候入庭，亦有多名外国领事到场。

4名被告依次为香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）、李卓人、何俊仁及邹幸彤，同被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段，旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。

案件编号：HCCC155/2022

法庭记者：陈子豪

