Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网传大学生「走堂」被罚企1小时 城大：学生自行选择站立「观察」 大律师解构法律风险

社会
更新时间：11:56 2026-01-22 HKT
发布时间：11:56 2026-01-22 HKT

近日网上有帖文指，指香港城市大学有学生因缺席首周课堂，于第二堂课被讲师要求站立约一小时作为惩罚。大律师陆伟雄接受《星岛头条》电话访问，指如事件属实学生可先向学校投诉，或以「侵权」（Tort）为由，向讲师提出民事诉讼。城大回复指，教职员当时请未有出席第一次课堂的学生，从旁「观察」（observe）其他同学进行课堂活动，而学生们是自行选择站立观察，教职员没要求学生「罚站」。

传十数城大学生被罚企一小时

有城大学生在网上发帖，声称报读了一科通识教育课程（General Education Course），但首周无到场上课，因此于第二堂课被讲师罚企1小时，「Week 1 无去上堂嘅人要罚企成个钟先可以坐返低」，并指有10多人「就咁企喺度上咗一个钟堂」。帖文配上一张疑似为大学课堂的相片，数人站立在课堂一旁。

陆伟雄：如事件属实 以「侵权」提民事诉讼

大律师陆伟雄接受《星岛头条》电话访问时表示，如事件属实，相关行为并不人道及危险，形容是「好唔文明嘅惩罚方法」。他指不上课的理由可以有千万个，学校应有其他处理方法。他认为学生可先向学校投诉，学校一般会启动内部调查，由校方约见该教职员，要求解释惩罚学生的原因和依据。如老师无法提供合理解释，或其行为被认定违反学校的教师行为守则，学校可能会根据事件的严重程度作出相应的纪律处分。

陆伟雄又指，如事件属实，学生可以「侵权」（tort）为由提起民事诉讼，因导师行为限制学生站立1小时，可能构成「侵权」令学生感到不适。他重申未知事件是否属实，如提起民事诉讼属严重行动，而且未肯定事件有否涉未成年人士，因此未能判断会否涉及刑事。

梁美芬：未曾听闻类似事件发生

本身是城大法学院教授兼博士生导师的立法会议员梁美芬表示，事件并不寻常，未曾在校内听闻类似事件发生，毕竟大学生已是成年人，加上「大学都好自由」。她认为校方应先了解事件是否属实。

城大回复《星岛头条》查询时表示，经校方向教职员了解事件后，当日为该课程第二次课堂，需要按照首堂教学内容进行课堂活动，因此教职员请未有出席第一次课堂的学生，从旁观察（observe） 其他同学进行课堂活动。学生们自行选择站立观察，了解课程进度。该名教职员并没有要求学生「罚站」。

记者：李健威

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
6小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
16小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
23小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
19小时前
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
影视圈
14小时前
01:41
格陵兰之争｜特朗普多次将格陵兰误称冰岛 称美国将永久参与格岛矿产权益
即时国际
6小时前
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
4小时前
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
13小时前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT