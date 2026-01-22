网传大学生「走堂」被罚企1小时 城大：学生自行选择站立「观察」 大律师解构法律风险

近日网上有帖文指，指香港城市大学有学生因缺席首周课堂，于第二堂课被讲师要求站立约一小时作为惩罚。大律师陆伟雄接受《星岛头条》电话访问，指如事件属实学生可先向学校投诉，或以「侵权」（Tort）为由，向讲师提出民事诉讼。城大回复指，教职员当时请未有出席第一次课堂的学生，从旁「观察」（observe）其他同学进行课堂活动，而学生们是自行选择站立观察，教职员没要求学生「罚站」。

传十数城大学生被罚企一小时

有城大学生在网上发帖，声称报读了一科通识教育课程（General Education Course），但首周无到场上课，因此于第二堂课被讲师罚企1小时，「Week 1 无去上堂嘅人要罚企成个钟先可以坐返低」，并指有10多人「就咁企喺度上咗一个钟堂」。帖文配上一张疑似为大学课堂的相片，数人站立在课堂一旁。

陆伟雄：如事件属实 以「侵权」提民事诉讼

大律师陆伟雄接受《星岛头条》电话访问时表示，如事件属实，相关行为并不人道及危险，形容是「好唔文明嘅惩罚方法」。他指不上课的理由可以有千万个，学校应有其他处理方法。他认为学生可先向学校投诉，学校一般会启动内部调查，由校方约见该教职员，要求解释惩罚学生的原因和依据。如老师无法提供合理解释，或其行为被认定违反学校的教师行为守则，学校可能会根据事件的严重程度作出相应的纪律处分。

陆伟雄又指，如事件属实，学生可以「侵权」（tort）为由提起民事诉讼，因导师行为限制学生站立1小时，可能构成「侵权」令学生感到不适。他重申未知事件是否属实，如提起民事诉讼属严重行动，而且未肯定事件有否涉未成年人士，因此未能判断会否涉及刑事。

梁美芬：未曾听闻类似事件发生

本身是城大法学院教授兼博士生导师的立法会议员梁美芬表示，事件并不寻常，未曾在校内听闻类似事件发生，毕竟大学生已是成年人，加上「大学都好自由」。她认为校方应先了解事件是否属实。

城大回复《星岛头条》查询时表示，经校方向教职员了解事件后，当日为该课程第二次课堂，需要按照首堂教学内容进行课堂活动，因此教职员请未有出席第一次课堂的学生，从旁观察（observe） 其他同学进行课堂活动。学生们自行选择站立观察，了解课程进度。该名教职员并没有要求学生「罚站」。

记者：李健威