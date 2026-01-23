巴士安全带懒人包︱乘客无扣安全带最高罚$5000 即睇8大情景 撞正「放蛇」有得拗？

【安全带/巴士/罚款】新修订的《道路交通规例》1月25日实施，乘搭巴士等公共交通工具和商用车时，如有关座位已装设安全带，司机或乘客均必须佩戴安全带，否则最高罚款5,000元及监禁3个月。目前市民乘坐巴士普遍未有戴安全带习惯，亦有人关注企位无安全带反而更危险，并衍生众多情景题，例如「安全坏咗点算？」、「扣咗安全带点㩒钟落车？」等等。《星岛头条》就多个场景向运输署查询，并整合九巴、城巴等资讯，解开读者疑问。

1. 搭短途车 可否不扣安全带？

答：不论车程长短乘客都应佩戴

运输署表示，研究显示，佩戴安全带可减低司机和乘客在迎头相撞意外中死亡和重伤的风险分别约四成和七成。因此，不论车程长短，乘客都应佩戴安全带。署方指，安全带是车辆发生事故时的主要保护措施。为加强保障乘客安全，由1月25日起，乘客乘搭巴士时，如座位上已装配安全带，乘客必须佩戴。

2. 落车前按钟可否解开安全带？

答：适当时候可解开安全带及离开座位

运输署表示，一如以往，巴士乘客上车后可自由选择座位或于下层站立，若选择乘坐的座位上已装配安全带，乘客必须佩戴。若乘客需要下车，可在适当时候解开安全带及离开座位，并按动电铃准备下车。

3. BB或儿童能否豁免扣安全带？

答：抱紧未能稳坐座位的儿童，并让他们坐在膝上

运输署表示，如成年乘客陪同儿童乘搭巴士，成年乘客应先佩戴自身的安全带，然后将未能稳坐在座位上的儿童抱紧并让他们坐在膝上；至于可稳坐在座位上的儿童，则可佩戴安全带。

4. 上车后发现安全带损坏/扣唔到点算？

答：向车长反映 应尽可能选用有安全带座位

运输署表示，如乘客发现巴士座位上的安全带失灵或损坏，可向车长反映有关情况；为保障自身安全，乘客应尽可能选用配有安全带的其他座位。

5. 企位点解反而无事？

答：九巴传讯及公共事务部主管简学悕早前表示，九巴所有巴士现已有「连续性扶手」，乘客由上车的一刻开始，乘客可全程握著。他提到，现时新购的巴士均设有这「连续性扶手」，呼吁「企位」乘客要时刻紧握扶手，且要「企定定」，行车途中亦不鼓励乘客在车厢内行走，以及不要只顾望著手机，应用手抓紧扶手。

城巴已于所有新购双层巴士的所有座椅上安装安全带。城巴提供

6. 扣唔到安全带但撞正「放蛇」？

答：可向执法人员解释 执法人员会作专业调查

运输署表示，遇上执法行动时，如乘客因特殊情况而未能妥善地佩戴安全带，可向执法人员解释，执法人员会作出专业调查，并以公平、公正方式处理。

7. 司机有否责任提醒乘客扣安全带？

答：佩戴安全带属乘客自身责任

运输署表示，佩戴安全带属乘客自身的责任。九巴表示，会为车长提供内部指引，如有乘客举报其他座位上的乘客未有佩戴安全带，车长会使用车厢广播系统提醒。九巴提醒，如巴士座位已装设安全带，乘客必须全程佩戴，否则乘客可被检控。

8. 执法初期，是否立刻处以罚款?

答：执行初期配合宣传教育 尽量讲解及劝吁

当局表示，执行初期将配合各宣传教育工作，执法人员会尽量向市民讲解及劝吁。根据新法例，1月25日起，如有关座位已装设安全带，司机或乘客均必须佩戴，违例者最高可判处罚款5000元及监禁3个月。

