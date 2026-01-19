19岁青年护送12岁醉酒女童回家 企图强奸遭女方母亲撞破 认罪判囚4年2个月
发布时间：13:06 2026-01-19 HKT
19岁男子前年与新相识12岁女童见面亲吻抚胸后，护送醉酒女方回家，期间心生歹念，脱光衣服正欲行事之际，遭女童母亲闻声撞破，当时他在女童身上、阳具勃起。女童母亲立即制止并拍下青年容貌及身份证，要他写下他犯错的事，并报警处理。青年今于高院承认一项企图强奸罪，暂委法官李颂然指出，若非女童母亲及时制止，被告极有可能已强奸女童，而其行为仍令女童遭受严重心理创伤，考虑到他并无预谋及不涉暴力等，最终判他监禁4年2个月。
案发时19岁、现年20岁的男被告黎址珰承认于2024年11月9日，在沙田某屋顶房企图强奸女童X。
案件编号：HCCC315/2025
法庭记者：刘晓曦
