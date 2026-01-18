打击围标｜政府目标下半年推加强版「招标妥」宁汉豪：若发现标价异常 有权取消投标

为加强楼宇维修工程的监管与执行效能，政府计划强化市建局「招标妥」平台的作用，包括设立预审工程承办商名单，并要求参与的顾问公司及承办商须通过警方及廉政公署的审查。发展局局长宁汉豪在电视节目《讲清讲楚》表示，政府目标于今年下半年推出加强版「招标妥」，正研究容许延长已接获屋宇署命令，但尚未开展聘请顾问或承建商程序的业主，开展强制维修的限期，让其有机会转用新制度。

检视公司主要负责人背景 防「借壳翻生」

针对现行「预审名单」制度的强化，宁汉豪指，除审查公司背景外，未来更会检视公司主要负责人的背景，防止有人透过成立新公司「借壳翻生」，将从严从紧处理。当局将与执法部门沟通，主动查核犯罪记录，甚至连正处于调查阶段的「情报」亦会纳入考虑，不会仅依赖公司自行申报。除考虑过往工程经验外，亦会参考各政府部门对公司的监管记录、警告信及投诉。宁汉豪表示，投诉需有合理基础，不会因琐碎投诉而将公司除名，但会对严重事项作出判断。

对于政府资助的维修项目，市区重建局将负责为业主选择顾问及承建商，以断绝顾问与承建商之间的串联。宁汉豪承认，此举可能引来业主对选择结果的挑战，当局正研究是否需要透过法例赋予市建局足够权力及保护。此外，若工程中途出现承建商要求增加费用的情况，市建局亦会作为第三方专业机构介入，向业主提供意见。宁汉豪表示，相关条款细节将会详细探讨，以在各方权益之间取得平衡。

若标价异常接近 政府有权重新招标

宁汉豪提到，目前全港注册承建商过千，但符合市建局维修资助计划预审名单的仅约100间。新制度希望鼓励更多优质承建商参与，并透过咨询业界完善制度。当局亦会在细节条文中，合理保障业主、市建局及承建商各方的权益。被问及若市建局推荐的承建商仍出现问题导致损失，责任如何厘清，宁汉豪回应指，相关细节仍在探讨中，目标是建立平衡且有效的制度，从源头减低围标风险。

对于业界忧虑承建商即使不涉刑事行为，仍可能形成「默契」共同提出天价标书。宁汉豪指，政府掌握建造业每年的大型及小型工程成本指数，可客观分析标书价格是否偏离市场合理走势，并非照单全收。另外，若市建局在评标时发现标价异常接近，且偏离市场指数，有权仿效政府卖地做法，取消投标并重新招标，扮演「守门员」角色。

目标下半年推出加强版「招标妥」

宁汉豪指，目标于今年下半年推出加强版「招标妥」，未来数月将敲定执行细节并咨询业界，强调「无论如何都是先透过行政方式尽早落实」。同时，《建筑物条例》的修订草案亦争取在下半年提交立法会，将目前仅属行政档案的「作业备考」纳入法例，例如对工程物料与适当预防措施的具体要求，提升至具有法律地位，从而简化执法程序，甚至考虑引入定额罚款，以更迅速处理违规情况。

对于制度全面推行前的过渡期，当局正研究具体安排。初步方向是不影响已动工的工程，而对于已接获屋宇署命令但尚未开展聘请顾问或承建商程序的业主，则考虑透过延长法定期限等方式，让其有机会转用新制度。

宁汉豪表示，公众对规管的取态会随着经验累积而改变。过去社会一度倾向减少规管以避免成本与时间增加，但近期舆论显示，社会愿意接受适度的规管成本，以换取更严格的把关，从而达到「拉上补下」的作用。

相关新闻：

打击围标｜加强版「招标妥」 发展局：承建商若被除名 将不再获发维修工程

打击围标︱立法会通过议员议案 庄豪锋倡拆工序防顾问「只手遮天」 陈曼琪促完善授权票制度

宏福苑大火｜政府灾后支援工作议案获通过 陈国基 : 正与竞委会循立法层面研究加强打击围标