大律师苏信恩涉多年前非礼案 法庭下令撤销匿名被告安排 押后至2.13再讯

社会
更新时间：17:30 2026-01-12 HKT
发布时间：17:30 2026-01-12 HKT

大律师苏信恩涉嫌于2017年8月，在西营盘某单位非礼另一人，被控两项猥亵侵犯罪。苏称为免外界识别出事主身份，早前申请匿名处理自己的名字，当时获批准以字母代称。案件今于东区裁判法院再讯，主任裁判官张志伟听取控辩双方陈词后，认为无实质风险使事主身份被披露，下令取消对被告身份的匿名安排。张官押后案件至2月13日再讯，待辩方索取文件，期间被告续获保释。

称公开姓名外界有机会拼凑辨认出事主身份

32岁被告苏信恩，报称大律师，被控2项猥亵侵犯罪。控罪指，他于2017年8年30日，两度在西营盘水街25号至35号乐新大厦某室猥亵侵犯另一人，即X。

苏今日自行应讯，他早前获准以代号「A」代替名字。苏指出其姓名若公开，或使他人有机会透过拼凑辨认的方式，找出事主的身份。苏又澄清，案发时他并非实习或认可大律师，他和事主二人不是师徒关系。

官：无实质风险令X身份遭披露

控方今反对以代号匿名的安排，强调二人非师徒，一般人不会猜到X的身份。控方另指X已表示被告毋须使用代号，法庭应考虑X的意愿，而决定是否批准被告匿名。控方其后提及本案涉及公众利益，法庭有责任保护未来加入法律行业的学生，张官则表示这方面太遥远。

最终张官指，苏和X以师徒相称为二人的安排，一般人并不知情亦无文件可循，认为无实质风险令X的身份遭披露，加上X亦表明不需被告匿名，因此取消以代号匿名被告的安排。就著X的身份，法庭已下令禁止任何人包括传媒发布可能识别到X身份的资料，包括X的姓名、性别、照片、学校和职业等。

案件编号：ESCC3164/2025
本报记者

