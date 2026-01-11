公院收费改革｜医管局：让资源聚焦于有需要病人 未见有人因此延误求诊

公营医疗收费改革于元旦起实施，医管局行政总裁李夏茵今日（11日）在电台节目表示，自收费改革实施以来，已批出超过5.5万宗医疗费用减免申请，数量较以往显著上升。其中约3.4万宗已完成评估并获发减免证明，最长减免期达18个月；另有约2万宗属「有条件减免」。她表示，申请数字符合预期，流程运作顺畅。

医管局：医疗减免非福利 旨在准确支援有需要病人

对于有市民反映需提交大量证明文件，李夏茵指医管局运用公帑必须小心审慎，减免机制并非福利，而是旨在准确支援有需要病人，因此资产审查属必要程序。她举例，即使市民将资产存放于马会投注户口，亦须纳入审核范围。局方已致力简化申请及审批流程，目前未见有病人因未能取得减免而放弃覆诊。

她亦提到，收费改革实施后首个星期，急症室求诊人次下降12%，其中「危殆」及「危急」病人数目相若，非紧急病人则减少18%，达到预期分流效果。李夏茵重申，改革目标是令资源更聚焦于有需要的病人，强调现时数据未见有病人因收费改革而延误求诊

此外，改革旨在引入「共付」概念，鼓励市民注重健康管理，避免因医疗全额资助而轻视预防。相关收入将用于加强资助项目，如昂贵药物，以减轻病人经济负担，防止「因病致贫」。

