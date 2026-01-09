巴士企位无安全带更危险？九巴指不可行：车厢设「连续性扶手」助企稳

新修订的道路交通规例将于本月25日实施，公共交通工具，包括巴士的乘客必须佩戴安全带，否则可被罚款5,000元。近日有市民质疑巴士企位更危险，为何不增设安全带？九巴传讯及公共事务部主管简学悕表示，巴士企位安装安全带不可行，但现时巴士内全车已设有连续性扶手，保障乘客的安全。

简学悕今（9日）在电台节目表示，九巴所有巴士现已有「连续性扶手」，乘客由上车的一刻开始，乘客可全程握著。他提到，现时新购的巴士均设有这「连续性扶手」，呼吁「企位」乘客要时刻紧握扶手，且要企定定，行车途中亦不鼓励乘客在车厢内行走，以及不要只顾望著手机，应用手抓紧扶手。

天气寒冷车内失平衡意外增多

他又指，据以往经验，天气冻时涉及巴士上失平衡跌倒意外会较多，可能乘客著得较臃肿、双手插袋取暖，又或年近岁晚双手拿著太多年货等，因此更需要注意安全。

简学悕透露，现时所有新购的巴士，都会要求设有连续式扶手设计。目前全数约4,300辆巴士车队的上层车头、下层车尾等指定座位均配备安全带，其中逾2,500辆巴士全车或上层所有座位都有设置。为配合推行新规例，九巴已提供内部指引，如有乘客举报其他座位上的乘客未有佩戴安全带，车长会在车厢广播系统作出提醒，车厢内亦会有海报及电子显示屏宣传有关新规例。

