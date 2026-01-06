宏福苑大火｜麦美娟：政府欢迎土审处裁决 标志屋苑管理将由专业团队接手

大埔宏福苑火灾造成重大人命伤亡，后续调查工作仍在继续。民政及青年事务局局长麦美娟、民青局常任秘书长林雪丽、民青局副局长梁宏正及民政事务总署署长杜洁丽，今日（6日）下午6时15分就大埔宏福苑管理事宜会见传媒。

大埔宏福苑火灾后，麦美娟罕有援引《建筑物管理条例》，申请解散宏福苑业主立案法团管委会，及委任华懋集团旗下的合安管理有限公司为屋苑管理人。案件今在土地审裁处开庭聆讯，法官林美施透露，法庭收到现届法团委员的联署信，表示不会出席法庭聆讯，亦不反对解散法团。林官认为，灾后重整工作刻不容缓及复杂，宜透过第三方及中立的机构处理，颁令华懋旗下公司「合安」无限期作管理人。

相关新闻：宏福苑大火｜法庭颁令解散宏福苑管委会 改由华懋旗下「合安」无限期接管 民青局：解散法团唯一目的是维护业主权益

政府欢迎土审处裁决解散业主立案法团管委会

麦美娟见记者时表示，欢迎土地审裁处就宏福苑业主立案法团管委会委任管理人的裁决。法庭认为现任管委会能力有限，而获委任的合安管理有限公司具备充足经验与资源，能提供适切协助。此次裁决标志著宏福苑的管理工作将由专业团队接手。合安在本地物业管理行业拥有长期经验与充足资源，能在紧急情况下迅速动员，以系统化、专业化的方式处理屋苑当前复杂而迫切的管理事务，切实保障全体业主及居民的合法权益。

麦美娟提到，早前根据《建筑物管理条例》第31条向土地审裁处提交申请，要求解散宏福苑法团管委会并委任合安为管理人。她指出，火灾后宏福苑面临的管理问题极其复杂，涉及多项技术、法律及财政考量，已超出一般法团管委会所能处理的范围；同时，管委会成员在艰难时期亦需兼顾家庭需要，亦留意到居民明确期望政府介入协助的诉求。

管理人仅暂代管委会职能

麦美娟强调，管理人仅暂代管委会职能，代表法团处理屋苑管理事务，法团作为依法成立的法人仍然存在。此次申请不影响宏福苑业主对重要屋苑管理事务的最终决定权，所有重大决定将严格按照《建筑物管理条例》规定，透过召开业主大会由业主决定，确保业主权利获得充分尊重。合安在完成必要委任程序后，将展开一系列关键工作，包括立即与前管理公司交接，接收法团相关文件；聘请专业顾问分析资料，厘清法团与业主的法律责任及权益，并在终止合约等行动前与业主充分沟通；聘用专业人士协助清查法团账目；设立沟通渠道，筹办简介会向业主及居民说明管理人角色职能，并收集意见，确保业主对现况有充分掌握。

麦美娟重申，管理人不会向宏福苑业主收取任何费用。龚如心慈善管理有限公司，已承诺捐出合共1000万港元，较去年12月公布的500万港元增加，以支付管理人日常运作及相关专业服务开支。所有重大决策将按条例透过业主大会决定，有关捐款旨在减轻业主财政负担，让专业人士得以协助审查账目、厘清合约责任等。

麦美娟表示，为确保工作有序推进，民政事务总署将成立专班，联同合安密切跟进各项工作。根据法庭命令，合安须每月向政府提交报告。民政总署将确保合安依据《建筑物管理条例》行事，尽力履行管理人职责，并提供充分协助，与居民共同突破当前困局。

政府已留意落实长远安置方案意见

问及落实长远的安置方案的具体时间表，麦美娟表示，已留意到议员表达的意见，例如希望方案能尽快公布并落实，不容久候，同时期望能在区内觅得合适地点。议员亦提到现时大埔原区支援基金是否足以应付重置安排，并希望政府能投入资源。这些意见已在区议会后向财政司副司长反映。相信副司长领导的小组会考虑区议员所表达的居民意愿，尽快为居民拟定方案。

至于《建筑物管理条例》的检讨，麦美娟指，社会其实已讨论相关修订十多年，但过去十年一直停留在讨论阶段。本届政府锐意改善大厦管理质素，因此已将讨论多时但未能落实的法例修订，于2023/24年度提交立法会审议，并于2024年获立法会支持通过，相关修订已于2025年生效。其中包括要求若屋苑大型维修工程每户摊分费用超过三万元，业主必须亲身出席会议，且会议中须有至少10%业主亲自出席。此外，修例亦规定管理公司或法团管理委员会成员在招标过程中须申报利益关系。

她续指，2024年立法会通过修例时，已明确表示会继续推进《建筑物管理条例》的修订工作。随着新一届立法会开始运作，将很快提交进一步修订建议。过去一段时间，观察到不少法团在召开业主大会或处理合约时面对具体问题，而现行条例未能详细涵盖，希望透过日后的立法会讨论，建议修订相关条例，让业主有更清晰的依循，例如处理招标工作、会议程序，以及授权书安排等，之后将提交立法会讨论，并听取议员意见。

已有超过1400户领取补助金

麦美娟表示，理解过去一段时间，部分居民虽暂住于酒店或青年宿舍，但因尚未找到合适的居所，仍留在原先的应急住宿。起初，应急住宿一般提供14日，但酒店业界及青年宿舍营运者均体谅居民需要，多次延长住宿期限。目前宏福苑受影响业主中，已有超过1,400户领取此项补助。此项补助旨在协助业主解决中期住宿问题，即使没有租约或正与家人同住，业主仍可申领。若居民现居于过渡性房屋，在领取每月12,500元补助后，余额仍可留作其他生活开支。

麦美娟指出，正陆续协助仍居于酒店或青年宿舍的居民，过渡至中期住宿，包括过渡性房屋、房协单位或自行在市场租赁。部分居民因需较长时间寻找合适的中期居所，仍暂住于青年宿舍。青年宿舍营运方已表明，会按实际情况酌情处理个案，并正协助相关住户寻找合适的中期住宿，提供各项支援，同时继续务求按每个个案的实际需要，酌情处理，为居民提供妥善安排。

现阶段需掌握发团合约等文件

麦美娟表示，目前，无论是居民查阅过往文件，或是外界了解情况，所知的信息均有限，例如仅知有某些合约或账户存在，惟现阶段需要确切掌握的是，该法团究竟签订了多少份不同的合约。一个屋苑的法团，除了目前备受关注的大型维修工程合约外，在日常管理中还会涉及许多不同类别的服务合约，例如电梯、消防、园艺、清洁、保安等。这些合约的具体内容、签订日期、到期时间、条款细则，以及法团在不同银行账户内的具体款项状况，包括进行大型维修时可能涉及的保证金等文件，都是目前未能全面掌握的关键资讯。

她希望透过法律程序解散现届法团管委会，并委任一名管理人，其首要关键职责之一，便是向被解散的法团管委会及前管理公司，接收所有与法团相关的文件，包括各类已签订的合约及银行账户资料等。

相关新闻：宏福苑大火｜宏福苑法团突公布工作报告 被质疑「忽然透明」图施压