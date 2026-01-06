宏福苑大火｜法庭颁令解散宏福苑管委会 改由华懋旗下「合安」无限期接管 民青局：解散法团唯一目的是维护业主权益

大埔宏福苑火灾，导致逾百人死亡后，民政及青年事务局局长罕有援引《建筑物管理条例》，申请解散宏福苑业主立案法团管委会，及委任华懋集团旗下的合安管理有限公司为屋苑管理人。案件今在土地审裁处开庭聆讯，林美施法官透露，法庭收到现届法团委员的联署信，表示不会出席法庭聆讯，亦不反对解散法团。林官认为，灾后重整工作刻不容缓及复杂，宜透过第三方及中立的机构处理，颁令华懋旗下公司「合安」无限期作管理人。

官指现届管委会欠处理灾后重建能力

林官裁决时，颁令解散现届宏福苑业主立案法团管委会，并委任华懋旗下公司合安管理有限公司无限期及无偿作管理人，法庭没有讼费命令。林官直指，大火令宏福苑7座大厦严重受损，逾百人死亡，过千人丧失家园，陷入紧急困局，居民亦承担庞大的经济及精神压力。惟现届管委会没有灾后重整的能力、经验及知识，依赖14名自愿且非全职的委员继续出任管委会实在不设实际。

林官续指，灾后重建工作刻不容缓，明显超越委员的知识，包括要采取什么法律行动以维护业主权利、如何与保险公司进行索偿、庞大金额的价维修存款应如何保存及使用等。林官形容，宏福苑现时属「陷入瘫痪的状态」，委员为应对自身的灾后事宜亦自顾不暇，分散在不同地方居住，故理应要有具系统及结构性的管理人出任法团。

代表民青局的资深大律师吕世杰。叶伟豪摄

华懋集团代表。叶伟豪摄

宜透过第三方中立机构接手管理

林官提及，部分业主已对现届业主立案法团管委会的能力及信心产生质疑，对法团如何处理大维修余额的运用及保存有疑虑，对法团感不满。林官认为，灾后重建工作复杂，余额处理是急需处理的议题，以防业主金钱被滥用，惟现届法团明显未有充分知识处理，宜透过第三方及中立的机构进行，以保障业主利益。林官下令解散现届法团，直至宏福苑有新的管理架构成立。

林官认为，火灾对宏福苑造成严重损毁，物业管理工作漫长且艰巨，要设置任期时限是不设实际。合安表明会透过管理公司取得业主资料，设立业主联络接洽机制、定期举行业主大会、每月向民政事务处递交报告及汇报工作、不收取报酬等，接纳合安无限期担任管理人。惟审裁处保持公平公正的态度，为免影响公众对审裁处的信心，认为合安向审裁处递交报告并不可行。民青局一方没有讼费申请，法庭不颁布任何讼费命令。

龚如心慈善信托捐$1000万作管理营运

吕世杰资深大律师代表民青局表示，政府听到社会上不同的声音，包括业主有考虑及担忧，故申请解散现届宏福苑法团管委会唯一目的是「维护及促进宏福苑业主的权益」。吕续指，委任华懋集团旗下的合安管理有限公司为屋苑管理人后，不会削弱或剥夺业主的权利。合安必然会依照公契及法例行事，署方亦可根据《建筑物管理条例》撤回合安作管理人的决定，建议合安每月向政府递交报告，及每季向审裁处递交报告等。

吕强调，局长明白社会有不利的揣测及指控，「而家所有持份者众志成城处理大火事宜」，故「唔俾任何人用阴谋论作不实指控」。吕补充，龚如心慈善信托基金得知合安作管理人期间必然会产生不同杂费及营运支出，故捐出1千万元，一半用作支付相关费用，包括外聘专业人士及聘请保安、清洁工人等开支。

合安愿无偿担任管理人

吕提及，现届业主立案法团管委会在火灾后要处理的事宜为前所未有，超过14名委员的知识及经验，委员均是自愿及非全职的性质担任，要求他们处理火灾后的工作，对他们而言是「严苛」、「不设实际」，理应要由专业人士及团队作结构性的规划及管理。吕另指，不同政府部门均在调查起火原因及大厦维修情况，未知现届委员会否有人需要承担法律责任。

吕补充，宏福苑中7栋大厦被大火烧毁，业主或想离开此地，至于唯一未被大火波及的宏智阁业主，则有机会想留下，故业主利益或出现不一致的情况，有机会出现利益冲突。而要现届业主法团委员会处理此利益冲突情况，必然是不合适的，理应由专业人士处理，故需要由合安此专业团队来维护业主利益。

吕重申，合安拥有专业团队，包括大量经验丰富的测量师及持牌管理人等，是合适及具资源应对火灾事后应对工作的管理人。而政府认为在如此迫切的情况下，可考虑合安无限期出任管理人，合安亦愿意不收取报酬地无偿担任管理人。

政管引用《建筑物管理条例》要求解散现管委会

申请人是民政及青年事务局局长（SECRETARY FOR HOME AND YOUTH AFFAIRS）；15名答辩人依次为宏福苑业主立案法团（THE INCORPORATED OWNERS OF WANG FUK COURT）、徐满柑、麦志雄、何仲行、张梓云、林慧敏、苏倩婷、江祥发、冯静欣、谢宝森、陈文浩、麦致诚、李日兴、邓嘉恩、罗咏麟。

入禀状指，大埔宏福苑去年11月26日发生前所未有（unprecedented）的火灾，法庭应考虑现有的宏福苑业主立案法团管委会，是否无法有效地履行屋苑公契责任以保护宏福苑业主的利益。申请人依赖《建筑物管理条例》（第334章）要求法庭颁令解散现在的法团管委会，及委任华懋集团旗下的合安管理有限公司（Hop On Management Company Limited）为屋苑管理人。

案件编号：LDBM193/2025

法庭记者：黄巧儿

