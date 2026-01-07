居屋2025｜东涌裕丰苑或享大屿山海景 150万上车做业主 惟交通配套不足？即睇呎价/交通/校网
发布时间：07:30 2026-01-07 HKT
【居屋2025/汇熙苑/裕丰苑/朗风苑/启阳苑/影辉苑】房委会公布「居屋2025」，共推出5个新建屋苑，分别位于启德、锦田、将军澳、屏山及东涌，合共提供8,361个单位，预计2026年第二季开始接受申请。本期居屋继续以市价七折定价，售价约为150万至480万元，平均售价约278万元。单位实用面积介乎约281至560平方呎，当中约2成半为大单位（443至560平方呎）。
- 居屋2025．裕丰苑︱中高层北向单位或可享海景
- 居屋2025 ‧ 五大新屋苑面积、伙数、售价
- 居屋2025．裕丰苑︱东涌东站2029年通车 现依赖苑外巴士接驳
- 居屋2025．裕丰苑︱区内配套成熟
- 居屋2025．裕丰苑︱区内仅9所中学 无一属band 1组别
居屋2025．裕丰苑︱中高层北向单位或可享海景
位于东涌103区的裕丰苑提供2018个单位，为同期最多；价钱则为150万元至340万元，平均呎价约 $6,240，同期最低。项目关键日期为2027年9月30日，楼花期较短。预计中高层北向单位，有机会可享开扬全景，饱览机场、港珠澳大桥及大屿山北岸海景；其他面向则相信以楼景为主。
- 伙数：2018伙
- 实用面积：281呎至499呎
- 单位分布：76%为中小型单位（281呎至395呎）、24%为大单位（459呎至499呎）
- 售价：150万元至340万元
- 关键日期：2027年9月30日
相关新闻：居屋2025攻略｜启德/将军澳/元朗等5大屋苑地点、售价、申请资格一文睇！
|发展项目
/位置
|实用面积\\\*
(约)
|单位数目
(占单位总数的百分比)
|售价范围
(约)
|预计
关键日期#
|(平方米)
|(平方呎)
|汇熙苑
锦田^
|26.1 – 27.5
|281 – 296
|285 (30%)
|180万元
–
345万元
|2027年
8月31日
|34.8 – 36.1
|375 – 389
|525 (55%)
|41.2 – 41.7
|443 – 449
|150 (15%)
|总数:
|960
|裕丰苑
东涌
汇东街
|26.1 – 27.4
|281 – 295
|412 (20%)
|150万元
–
340万元
|2027年
9月30日
|34.9 – 36.7
|376 – 395
|1 119 (56%)
|42.6 – 46.4
|459 – 499
|487 (24%)
|总数:
|2 018
|朗风苑
屏山
朗风街
|27.3
|294
|38 (2%)
|169万元
–
339万元
|2028年
7月31日
|36.0 – 37.8
|388 – 407
|1 127 (60%)
|45.7 – 47.1
|492 – 507
|705 (38%)
|总数:
|1 870
|启阳苑
启德
沐和街
|26.1 – 27.7
|281 – 298
|680 (37%)
|219万元
–
480万元
|2028年
10月31日
|34.8 – 36.5
|375 – 393
|800 (43%)
|43.1 – 45.5
|464 – 490
|360 (20%)
|总数:
|1 840
|影辉苑
将军澳
影业路
|26.3 – 27.1
|283 – 292
|516 (32%)
|168万元
–
423 万元
|2028年
12月31日
|35.0 – 37.3
|377 – 401
|740 (45%)
|41.5 – 52.0
|447 – 560
|372 (23%)
|总数:
|1 628
|「居屋2025」新推售居屋单位总数:
|8 316
备注:
\\\* 个别单位的实用面积有待确定。
# 「关键日期」是指发展项目在遵照经批准的建筑图则的情况下在各方面均属完成的日期。
^ 街道名称待定。
居屋2025．裕丰苑︱东涌东站2029年通车 现依赖苑外巴士接驳
裕丰苑坐落于临海地段，位置在去年推出的居屋项目裕兴苑的西南方。苑外设有「汇东街」巴士站，居民可搭乘大屿山巴士37A路线前往东涌港铁站，车程约10至12分钟，该路线班次约为每15分钟一班。
东涌线延线东涌东段工程于2023年5月动工，主要包括于东涌东填海区兴建东涌东站，以及建设约1.2公里的新铁路路段及进行路轨改道工程，以将新车站连接至现有东涌线路轨，预计2029年竣工。粗略估计，裕丰苑至港铁东涌东站步程约17分钟。
据房委会文件，东涌东站启用后，乘搭港铁前往九龙站及中环站的车程分别需时28分钟及38分钟。相比其他路面交通工具，港铁预计可节省近21分钟的出行时间，将显著提升交通效率。区内亦将兴建一段连接东涌扩展区与北大屿山公路的P1道路，增加对外公路连接。
居屋2025．裕丰苑︱区内配套成熟
裕丰苑自设多元休憩设施（游乐场、园景平台）、停车场（共201个车位）及篮球场等，并有约5,400平方呎零售空间满足日常需求，另有幼稚园、长者邻舍中心、综合家居照顾服务队等社区设施。屋苑步行5至8分钟可至迎东商场，提供超市、食肆、冷气湿街市等；乘巴士约10分钟则可达东荟城（citygate）。
未来区内将发展12公里海滨长廊、单车径、中央绿园等休憩用地。区内康乐设施齐全，包括东涌北公园（设滑板场、宠物公园）及完善单车网络，可沿海骑行至市中心或欣澳。东涌区亦备有医院、图书馆、体育馆等公共设施，且邻近迪士尼乐园、昂坪360等景点。
居屋2025．裕丰苑︱区内仅9所中学 无一属band 1组别
东涌东属离岛区98校网，仅有10间小学。位于映湾园的啬色园主办可誉中学暨可誉小学，以及位于逸东邨的东涌天主教小学，能提供一条龙升学服务。另外，位于东涌市政大楼附近的灵粮堂秀德小学，以及位于逸东邨救世军林拔中纪念学校亦是区内较受欢迎选择。
东涌东中学校网属离岛区，减去将与邓肇坚维多利亚官立中学合并的长洲管理中学，区内仅余9所中学，且并无学校位列Band 1组别，当中包括2所直资中学、6所资助中学，另有一所私立国际学校，即智新书院。以东涌区内为例，有BAND 2英中保良局马锦明夫人章馥仙中学、及直资的港青基信书院，另亦有中中BAND2，例如黄楚标中学、可誉中学、灵粮堂怡文中学等。
相关新闻：
居屋2025︱锦田汇熙苑享「双铁路」优势 步行数分钟即达锦上路站 最平$180万做业主 即睇伙数/呎价/交通/配套/校网
居屋2025｜屏山朗风苑配套成熟 高层享开扬山景 噪音问题或成痛点 即睇伙数/呎价/交通/配套
居屋2025｜将军澳影辉苑享银线湾海景 最平168万做业主 一文睇清伙数/配套/交通/校网
居屋2025︱「楼王」启德启阳苑 一分钟直达宋皇台站 坐享体育园配套 即睇呎价/交通/零售/校网
居屋2025｜新一期大单位占整体近四分一 房委会成员：料吸引年轻家庭申请
居屋2025｜逾9700新单位售价150万至480万 白表入息及资产限额不变 明年第二季接受申请