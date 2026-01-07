居屋2025｜东涌裕丰苑或享大屿山海景 150万上车做业主 惟交通配套不足？即睇呎价/交通/校网

【居屋2025/汇熙苑/裕丰苑/朗风苑/启阳苑/影辉苑】房委会公布「居屋2025」，共推出5个新建屋苑，分别位于启德、锦田、将军澳、屏山及东涌，合共提供8,361个单位，预计2026年第二季开始接受申请。本期居屋继续以市价七折定价，售价约为150万至480万元，平均售价约278万元。单位实用面积介乎约281至560平方呎，当中约2成半为大单位（443至560平方呎）。

位于东涌103区的裕丰苑提供2018个单位，为同期最多；价钱则为150万元至340万元，平均呎价约 $6,240，同期最低。项目关键日期为2027年9月30日，楼花期较短。预计中高层北向单位，有机会可享开扬全景，饱览机场、港珠澳大桥及大屿山北岸海景；其他面向则相信以楼景为主。

伙数：2018伙

实用面积：281呎至499呎

单位分布：76%为中小型单位（281呎至395呎）、24%为大单位（459呎至499呎）

售价：150万元至340万元

关键日期：2027年9月30日

裕丰苑坐落于临海地段，位置在去年推出的居屋项目裕兴苑的西南方。苑外设有「汇东街」巴士站，居民可搭乘大屿山巴士37A路线前往东涌港铁站，车程约10至12分钟，该路线班次约为每15分钟一班。

东涌线延线东涌东段工程于2023年5月动工，主要包括于东涌东填海区兴建东涌东站，以及建设约1.2公里的新铁路路段及进行路轨改道工程，以将新车站连接至现有东涌线路轨，预计2029年竣工。粗略估计，裕丰苑至港铁东涌东站步程约17分钟。

据房委会文件，东涌东站启用后，乘搭港铁前往九龙站及中环站的车程分别需时28分钟及38分钟。相比其他路面交通工具，港铁预计可节省近21分钟的出行时间，将显著提升交通效率。区内亦将兴建一段连接东涌扩展区与北大屿山公路的P1道路，增加对外公路连接。

裕丰苑自设多元休憩设施（游乐场、园景平台）、停车场（共201个车位）及篮球场等，并有约5,400平方呎零售空间满足日常需求，另有幼稚园、长者邻舍中心、综合家居照顾服务队等社区设施。屋苑步行5至8分钟可至迎东商场，提供超市、食肆、冷气湿街市等；乘巴士约10分钟则可达东荟城（citygate）。

未来区内将发展12公里海滨长廊、单车径、中央绿园等休憩用地。区内康乐设施齐全，包括东涌北公园（设滑板场、宠物公园）及完善单车网络，可沿海骑行至市中心或欣澳。东涌区亦备有医院、图书馆、体育馆等公共设施，且邻近迪士尼乐园、昂坪360等景点。

东涌东属离岛区98校网，仅有10间小学。位于映湾园的啬色园主办可誉中学暨可誉小学，以及位于逸东邨的东涌天主教小学，能提供一条龙升学服务。另外，位于东涌市政大楼附近的灵粮堂秀德小学，以及位于逸东邨救世军林拔中纪念学校亦是区内较受欢迎选择。

东涌东中学校网属离岛区，减去将与邓肇坚维多利亚官立中学合并的长洲管理中学，区内仅余9所中学，且并无学校位列Band 1组别，当中包括2所直资中学、6所资助中学，另有一所私立国际学校，即智新书院。以东涌区内为例，有BAND 2英中保良局马锦明夫人章馥仙中学、及直资的港青基信书院，另亦有中中BAND2，例如黄楚标中学、可誉中学、灵粮堂怡文中学等。

