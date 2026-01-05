每日杂志‧人物志｜自学苦练不言弃 刘雪汶盼为香港垒球投出未来

午后的天光道垒球场，没有比赛的喧嚣，只剩球鞋与沙地摩擦的细碎声响。香港女子垒球代表队投手刘雪汶（Sherman）一如往常般练习。她目光锁定前方，握球、挥臂、投出，垒球瞬间离手，划破空气，随即撞上围网，传来一声清晰而有力的「嘭」。年少时，她立下成为「香港第一投手」的目标，更为此远赴台湾受训一年，在高强度的企业女子垒球联赛（企联）中磨练技术、累积比赛经验。尽管在香港，垒球属小众运动，制度与资源皆有限，Sherman仍选择留下来，「希望自己有一天变得很厉害」，并在今年名古屋亚运舞台上，展示香港垒球的实力。

刘雪汶希望，随着港队走上国际舞台，能让更多人认识垒球。

港队于杭州亚运以3比1击败泰国，取得香港垒球亚运史上的首胜。 受访者提供

2023年杭州亚运，Sherman随香港女子垒球代表队出征。由于部分队友离队，她临危受命担任先发投手，「那是我第一次打这么大型的比赛，又是先发，真的非常紧张。」面对实力强劲的对手，港队于小组赛三战皆败，转战名次赛后，最终以3比1击败泰国，排名第七，取得香港垒球亚运史上的首场胜仗。

Sherman的垒球路始于中学。学校的体育老师曾是香港垒球代表队成员，在校内成立了垒球队。她说，原本想加入排球队，学校却未有相关选项，由于喜欢团体运动，便抱着「试一试」的心态加入了垒球队。

埋首锻炼 「一定会比较孤独」

她因为身材高大被老师相中，从外野手、内野手一路被推向了投手的位置。惟香港缺乏专业的投手教练，女垒更是如此。成长阶段的Sherman，大多只能靠自学摸索。她每天透过萤幕反复观看美国职业投手的影片，模仿他们的动作与节奏，再一遍遍自行尝试。

回想起初学时，她笑言经常打烂学校的东西——时钟、玻璃，甚至闭路电视，都曾成为「牺牲品」。为免破坏家中的家具，她索性拿起橙，对着墙反复练习投球姿势。

只是，日复一日的枯燥训练，对仍处于贪玩年纪的她而言，显得格外煎熬。投手训练往往只能独自对着球网，无法与队友一同操练，强烈的孤独感让她一度萌生放弃的念头。所幸，在老师的鼓励与支持下，她最终选择咬牙坚持，「投手就是所有事都要自己先走一步，一定会比较孤独，而且要更努力才行。」

付出的努力终会开花结果。表现突出的Sherman多次入选香港青年代表队，并随队出国比赛，例如到泰国清迈。看到不同国家的球员，已让当时的她觉得「很开心」，真正渴望变得更强，则是在台湾集训之后。

窥探高水平比赛 更想变强

那次暑训，她有幸一睹台湾企业联赛的水平，让她清楚意识到自身差距，「他们的水平都很高，我第一次有大开眼界的感觉。」她形容，那时心中埋下了「想变强」的种子。而杭州亚运的经历，则让她意识到香港垒球与亚洲强队之间，仍有一段距离。

刘雪汶前年远赴台湾受训，在高强度的企联中磨练技术、累积比赛经验。 受访者提供

为了在名古屋亚运前提升实力，Sherman再次把目光投向台湾。2024年，她自费赴当地暨南大学攻读硕士课程，并展开为期一年的校队训练与比赛生活，「真正到台湾后才发现，原来我打球的过程中，错过了很多重要的基本功。」

相比美国投手追求力量与速度，台湾更着重准度与变化。无论投球技术、体能负荷，还是比赛节奏，她都感受到明显差距，「前3个月很难熬，所有东西都不同，文化、实力差距都让我觉得跟不上，很无助。」

训练强度亦远超以往，「第一次和队友去健身有被吓到，她们举的重量，我完全举不起来。」她惟有不断加练、主动请教队友。为了争取更多实战经验，她几乎每逢周末都参与企业联赛，效力于「新世纪黄蜂」，也是香港首位登上企联舞台的球员。谈起初登企联，她笑言当时超级紧张，「给自己很大压力，但队友跟我说：我们会在你身后，你不用怕，我帮你接球，你大胆去比赛。」

刘雪汶表示，作为投手责任重大，难免感到压力。

「不要限制想像力」 决不言弃

经过在台湾一年的磨练与沉淀，Sherman逐渐成为队友信赖的投手。她形容，相较上届初登亚运舞台时的青涩，如今有信心迎接今届亚运，「性格不再急躁，遇事能冷静分析，想清楚下一步要做甚么，结果就会好很多。」

展望今年名古屋亚运，她说对队伍充满信心，队友在技术与心理上都有明显进步和成长，希望能在赛场上击败新加坡及韩国，争取更具竞争力的名次。不过，她亦坦言，作为投手责任重大，但会将这份压力视为动力，带领球队打得更好，「很多人都说投手占一场比赛输赢的70%，只要投手发挥得好，基本上会打得舒服一点，野手进攻时会更放心。」

她亦鼓励年轻球员，「不要限制自己的想像力，只要不放弃，总有一天会实现」，以及珍惜外出比赛的机会，努力训练，令球队的实力更平稳。

在赛场上，Sherman从不轻言放弃，「做投手要有『死都不放弃』的心，后面的队友才会信任你。」她希望，随着港队走上国际舞台，能让更多市民认识垒球这项运动。

谈到年少时许下的「香港第一投手」梦是否已实现，Sherman微微笑道：「觉得实现了，但我还有很多进步空间，期望自己未来可以更好，坐稳这个位置。」她亦表示，名古屋亚运并非终点，未来希望站上奥运资格赛的舞台，继续为香港垒球争取被看见的机会。

即使前路艰辛，她仍憧憬未来能挑战国外的巡回赛（Travel Ball）。她说，希望有一天能变得很厉害，「想在退役之前，做到一些前人未竟之事。」也许，是第一个投出球速100公里的女投手；也许，是第一个去外国打企业队的人，让更多人知道，香港也有优秀的垒球选手。她坚定地说：「这可能就是我一直不放弃的原因，因为我还没完成自己想做的事。」

刘雪汶盼与球队站上奥运资格赛的舞台。

刘雪汶希望未来继续提升实力，挑战国外的巡回赛（Travel Ball）。

逐梦之路殊不易 支援有限「贴钱打波」

追逐垒球梦的路，从来不容易。Sherman说，家人虽然不阻止她打球，但担忧从未停止，「在香港做运动员很现实，不会赚到钱，家人就会很担心，我比其他人迟找全职，可能比起同龄人赚少了几年的钱。」

Sherman无奈表示，爸爸曾多次为她日后的出路与她发生争吵。所幸，在妈妈与姑妈的全力支持下，Sherman选择听从内心的声音，勇敢追梦，不留遗憾。她强调，比赛经验与个人成就，错过就不再有，「钱可以之后再赚，但打球老了就做不到。」

刘雪汶期盼未来能有更多赞助与社会支持，以减轻球员的压力。

不过，她坦言相比其他运动，垒球资源较少，球会能提供的支援有限，球员常面临「贴钱打波」的情况。Sherman曾为了提升球技，动用六位数积蓄自费赴台进修球技。她指出，除了代表队正式比赛外，所有进修与受伤后的医疗开支多由球员承担，期盼未来能有更多赞助与社会支持，以减轻球员的压力。

虽然垒球在香港未受大众关注，但Sherman并未感到沮丧，「因为我们都是为了自己的目标去打，当然如果有多些人认识我们，我们会更高兴。」

记者：潘明卉