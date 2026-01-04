Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高铁香港段去年载客量逾3千万人次  开通至今乘客量突破一亿

社会
更新时间：16:31 2026-01-04 HKT
发布时间：16:31 2026-01-04 HKT

港铁公布，高铁香港段去年载客量再创新高，超过3,000万人次，按年增加近17%，而在刚过去圣诞假期的周六（12月27日），高铁西九龙站录得近14万人次，刷新单日乘客人次记录。高铁自2018年9月开通至今，累计乘客量于近日已突破一亿人次。

八成高铁乘客坐短途 港人约四成半

港铁表示，高铁自通车以来，先后开通多条新线，包括广州东、成都东、张家界西及西安北等，直通多个旅游胜地及经济重镇，网络不断扩展，亦改变乘客跨境出行的模式。目前，高铁乘客多为短途，占整体约八成，而香港市民占整体客运人次，由通车初期约三成陆续增加至约四成半，其余为内地及海外旅客，反映高铁促进了两地人员的互动与交流。

杨美珍：业界打开高铁旅游新机遇

港铁行政总裁杨美珍表示，高铁自通车以来，港铁积极参与内地铁路单位及两地政府紧密协作，增加站点、提升服务，除了满足香港与内地短、中、长途商务及其他往来的殷切需求外，亦乐见旅游业界打开了高铁旅游的新机遇。未来会继续与相关单位紧密协调，提升出行体验、扩展网络，推动融合发挥优势。

