香港仔避风塘两船相撞 渔船船长堕海身亡 运油船船长认危害他人海上安全罪囚14个月

53岁内地运油船船长前年11月清晨，驾船途经香港仔避风塘时，没有及时鸣响警铃及亮灯，终撞上载著7人的渔船，导致渔船船长死亡。运油船船长今早在西九龙裁判法院（暂区域法院）承认危害他人在海上的安全罪，求情指来自航海世家，一直保持严谨驾驶态度。暂委法官徐绮薇判刑时指，被告的反应明显过迟，属持续及累积的疏忽，被告在高风险环境下缺乏谨慎判断，导致严重后果，判被告入狱14个月。

求情指肇事渔船未开AIS系统

被告林寿文，案发时为运油船船长，承认危害他人在海上的安全罪。控罪指林于2024年11月17日香港，在无合理辩解的情况下，危害或致使危害其他人（即在渔船上的布容带、黎根、苏变有、曾庆杉、刘学志、林元赏及洪宝平）的安全。

徐官引述被告背景，指他来自航海世家，以捕鱼维生，考获内地船长资格后，自2023年在涉案船只工作，案发前刚获续牌。被告曾驾驶多种中小型船只，航海经验丰富，没有发生过船只碰撞事故，没有刑事定罪纪录及被吊销牌照。被告与妻子在内地居住，育有3名儿子是家庭的经济支柱，案发后还押致家庭陷入经济困境，现时家庭倚赖两名儿子的收入、过往的积蓄及与朋友借贷维生。

获救船员被送院治理。资料图片

消防当日出动救人。资料图片

辩方求情提及，案发时被告驾驶运油船两侧均有船只，渔船没有开启自动识别系统（AIS），未能显示渔船的航速及动态，被告对现场情况产生误解，太迟作出反应，终造成悲剧。被告在两船进行碰撞后，已即时停船及响铃，立刻报案及协助搜救渔船的船员，及后亦积极配合警方调查。被告明白其判断错误令事主失去宝贵生命，其角色责无旁贷，向事主家属表达悔意，望他们早日走出阴霾，欲透过认罪抚平他们伤痛。

被告任职船务公司负责人撰写求情信，指被告任职期间秉持严谨、负责任的职业态度，没有违规操作纪录，在公司被评为优秀船员，是公司核心骨干。被告保障船员的安全，是名好船长。辩方续提及，被告案发后承受心理打击，案发时的情景长期环绕心头，被告日后不会再驾驶船只，望远离航海事业，其重犯机会低，由被捕还押至今已约13个月，被告的妻子及亲人到庭支持被告，望法庭念被告非蓄意危险操作船只而轻判。

官指被告无安排瞭望员值班管理失当

徐官判刑则指，被告是运油船船长，理应肩负最高责任，要确保船上的瞭望安排及避碰规则。案发时是夜间，能见度有限，被告理应确保安全航行的责任，安排适当瞭望、与其他船只保持距离、及早停船等。惟被告没有安排瞭望员，表示因船员均须24小时工作，故不想他们值班。徐官斥，被告此举是对安全的忽视，管理失当，是否安排瞭望员并非可以随意取舍的制度。被告应以安全谨慎的措施去应对，被告违反避碰规则，没有及早让路予渔船，应即时响铃及开灯提醒渔船。

徐官续指，被告的反应明显过迟，非瞬间的错误，是持续及累积的疏忽，其反应不足以应对风险，导致事主死亡及危害他人安全。徐官明白被告一直谨慎驾驶，安全可靠，因判断迟疑导致本案，不涉追逐及故意危险驾驶，惟仍须强调案件严重性。被告身为船长，在高风险环境下缺乏谨慎判断，导致严重的后果，终判处他入狱14个月。

案情指，被告在前年11月17日驾驶内地运油船运送燃油前往惠州，上午4时许进入香港境内，当时一辆渔船正驶往香港仔避风塘。半小时后，运油船船首与渔船左舷碰撞，导致渔船上的1名船长及6名船员完全沉没。运油船船员随后到甲板协助救援，被告则留在驾驶室内报案求助。6名船员及后获救，惟船长仍失踪，被告随即被捕。

被告无响雾笛只摆动雷射笔作提醒最后撞船

同月26日，一名男子在香港海上液化天然气接收站附近海面发现有尸体漂浮，调查后揭为渔船船长。尸体剖验显示，由于尸体明显腐化，死因无法确定，惟根据环境证据显示事主或因遇溺身亡。

被告在警诫下表示，案发前在运油船右边看见渔船亮起红灯，惟由于天色太暗，未能目睹渔船上是否有人。被告多次用雷射笔以左右摆动的方式照向渔船，欲提醒渔船，惟渔船没有停下。被告认为，若渔船缓慢行驶，运油船亦可安全驶过渔船，故被告没有停驶运油船。当两船相距50米时，渔船对雷射笔没有回应，也没有停下，故被告倒驶运油船及开灯，惟两船仍相撞，渔船在数分钟内沉没。被告及后才鸣响警铃，运油船船员查看渔船情况并协助救援。

案发前被告从未鸣响雾笛，被告认为他人不会知道雾笛声从何而来，觉得用灯示意较鸣响雾笛有效。按例须安排船员当瞭望员，但被告认为以船员的疲累状态作安排，案发时没有瞭望员。运油船当时并非沿标绘航道航行，被告走捷径进入香港，被告误以为渔船要让运油船根据海事专家李耀光的报告，被告应以目视观察及雷达扫瞄获得早期警报，并尽快采取避碰行动。

案件编号：DCCC1518/2025

