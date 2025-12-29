政府成立「产业园公司」 发展营运洪水桥23公顷产业园 目标明年中投入运作

发展局今日（29日）公布成立「洪水桥产业园有限公司」（产业园公司），负责发展和营运位于北部都会区（北都）洪水桥约23公顷的产业园（产业园）。发展局正密锣紧鼓，以尽快完成公司注册、拨地注资、人事委任等工作，目标是明年年中产业园公司投入运作。

发展局局长宁汉豪表示，北都发展「产业主导」。除了透过传统卖地、原址换地和片区开发引入产业之外，成立政府全资拥有的产业园公司是另一工具，让政府透过产业园公司参与产业建设及营运，发挥牵引作用，更好结合市场力量和运用公私营合作模式，加快推动北都产业发展。

发展局已按今年《施政报告》建议，完成产业园公司的政策研究，并获财政司司长主持的北都「发展及营运模式设计组」通过了建议。发展局已获司长批准注册成立一间非法定、由财政司司长法团全资拥有的有限公司，定名为「洪水桥产业园有限公司」。

产业园公司有四个主要目标：

（i）善用洪水桥区位优势，发展政府着力培育的优势产业；

（ii）制订产业园的总体发展规划，兴建产业园基础设施，并提供增值支援服务，助力企业发展，构建蓬勃产业生态圈；

（iii）采用多元公私营合作模式，以及按需要引用政府提供的优惠政策包，招商引资，吸引企业落户产业园；以及

（iv）协助受政府发展影响的棕地作业者升级转型。

在管治架构方面，产业园公司的董事局成员和行政总裁均须经行政长官批准委任。董事局将由五位官方董事和约十位非官方董事组成，而主席会由非官方董事出任。五位官方董事由与产业园公司发展相关的政策局局长出任，分别为发展局局长、财经事务及库务局局长、商务及经济发展局局长、创新科技及工业局局长，以及运输及物流局局长。政府会透过官方董事直接参与产业园公司的重大决策。非官方董事则来自不同背景和界别，广纳政府以外的专业意见。

发展局稍后会提请行政长官会同行政会议，向产业园公司免地价批拨洪水桥约23公顷产业用地。产业园内的用地目前的指定规划用途为「港口后勤、贮物及工场用途」，发展局短期内会向城市规划委员会申请改划用地，为产业园订立专属地带，提高土地用途弹性，扩阔至涵盖不同合适产业（例如先进建造、高增值或智能化生产等）和配套设施（例如会议或展览设施、后勤研发与检测认证、人才公寓、餐饮设施等）。如获立法会批准，政府会向产业园公司注入起始资金，以支持初期营运和发展需要。具体注资款额会在2026至27年度《财政预算案》中公布。产业园公司需要透过财政上可持续的模式营运及管理产业园，拓阔业务收益，长远达至财政上自给自足。

产业园公司将会分阶段以不同模式发展约23公顷土地，未来亦可能将洪水桥内更多产业用地（例如区内部分物流用地）拨予产业园公司发展。除了自行发展部分土地以建造和出租产业设施外，产业园公司可招标出售部分产业园内的用地，供企业自行建设上盖产业设施；也可以按个别项目以例如「土地参股」形式与企业成立公司共同开发及投资产业等。约23公顷产业园用地当中有约八公顷是即时可用的「熟地」，余下约15公顷预计大部分于2027年年底由政府完成平整。

局方将争取在明年一月启动公开招聘行政总裁的工作，并会赶紧在明年上半年完成一系列的筹备工作，包括土地改划批拨、寻求拨款批准向产业园公司注资、委任董事局及行政总裁，以及招聘其他主要人员等，目标是产业园公司明年年中投入运作。

产业园公司的具体建议已上载至发展局网站（www.devb.gov.hk/filemanager/tc/content_2464/HSK%20Industry%20Park%20Company%20-%20PPT%20for%20announcement.pdf。）