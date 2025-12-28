东岸板道东段．多图︱12.29开放 港岛海滨正式贯通 附玻璃观景台、宠物友善区 即睇5个出入口位置

【东岸板道】政府宣布，北角东岸板道（东段）明日（29日）上午6时起开放予公众使用，开通这「最后一公里」。当局指，这标志由坚尼地城至筲箕湾全长约13公里的港岛海滨正式贯通，实现海滨发展的愿景之一。

位于东区走廊下的东岸板道全长约2.2公里，分为东、西两段，各长约1.1公里。政府提到，贯通东岸公园及北角海滨花园的西段自今年初开放，深受大家欢迎，而明日开通的东段连接北角海滨花园及鲗鱼涌海裕街，达致「一板贯通，畅踏西东」。

东岸板道东段︱24小时开放引入不少特色设施

东段与西段一样，24小时开放（体验式玻璃观景台除外），并引入不少特色设施，包括：

体验式玻璃观景台，让游人可感受脚下的维港。开放时间为每日上午十时至下午六时，如天气欠佳，观景台将暂停开放，而进入观景台的巿民须穿上由场地提供的鞋套，主要是为了安全起见及保护玻璃；

近电照街的宠物友善区，让巿民与牵绳宠物放松放电，再一起踏上板道赏维港，该处亦设有明年首季开放的小食亭和可提供餐饮服务的多用途室；

数个多功能开放式空间，可供申请举办展览、艺术和社区活动。多位本地艺术家亦为空间增添生气，除设置艺术装置外，亦在桥墩展示海洋生物和东区吉祥物「东东」游览东区人气景点的图案；及

最东端近鲗鱼涌入口设有小型广场，而相连的海裕街行人路已经扩阔，提高畅达度。

东段同样采用西段「海滨共享空间」和人宠共融的管理模式，设有共享径供市民进行步行、缓跑、骑单车等活动，同时亦设有行人专用路径，提供额外选择。牵绳宠物可与其主人一起享受东段设施。另外，在民康街附近亦设开合桥，配合船只运作需要。

东段设有五个出入口，由西至东分别如下（见下图）：

1 经书局街右转入北角海滨花园（由北角港铁站A1出口步行约四分钟）；

2 经渣华道北角汽车渡轮码头旁的行人斜道（由北角港铁站A1出口步行约五分钟）；

3 经民康街连接桥（由北角港铁站A1出口步行约八分钟）；

4 经健康东街梯级桥（由鲗鱼涌港铁站C出口步行约五分钟，此入口明年第三季起加设轮椅楼梯升降机）；及

5 经海裕街（由鲗鱼涌港铁站C出口步行约五分钟）。



另外经电照街游乐场旁的升降机及楼梯将于明年首季开放。

东段设有五个出入口，图示1至5的位置。

