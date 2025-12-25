启德邮轮码头招标引入KPI 江玉欢提醒勿过度规限营运商 旅游业界：须有活动面向本地居民

政府就营运和管理启德邮轮码头的下一份租约公开招标，为加强监察码头营运商表现，当局在租约中引入4个关键绩效指标（KPI），营运商不达标须赔款。有立法会议员建议，应将营运商能否开拓更多邮轮路线都纳入评核。立法会议员江玉欢则认为，以KPI限制营运商时要当心，应予空间他们发挥。

江玉欢指邮轮码头成功与否 取决于地理位置、配套等

江玉欢今日（25日）在电台节目表示，世界各地设立KPI，主要用作评估邮轮码头或海港的营业额、环境表现等，作为续约参考，而非用以限制营运商的经营自由。她指出，若每年硬性规定提交KPI数据，会对营运商造成压力，「一系唔好放手俾人搞，放手俾人搞，就要俾人空间和灵活度」。她认为，邮轮码头是否成功，取决于地理位置是否吸引，以及配套是否完善，应让营运商有空间发挥创意。

她亦提到，启德邮轮码头目前最大问题是泊车位不足，尤其是旅游巴士车位；同时应提供更优质的旅游配套，让旅客落船后即可参与多元活动，而不仅限于前往庙街或购物点。她指出，码头面积过大可能反而窒碍发展，增加营运商的开支。启德邮轮码头未计商业部分，仅操作范围已达3万多平方米，营运商需承担维修及保养，投入资金不少。

旅游业界：商业设施须面向本地居民 「没有什么邮轮客人会喜欢停留在码头上」

她认为，邮轮码头应以邮轮和乘客为核心，并比喻：「邮轮码头就好似一只乳猪，船和乘客就系肉，其他嘢就系猪头骨，系搭架啫」。她举例指海运码头周边设有高级商店，成功吸引游客消费。政府应思考启德邮轮码头及整个邮轮业在香港旅游发展中的定位，究竟旨在吸引区域短途旅客，还是国际高端客源。究竟未来十年、二十年旅游业蓝图是「靠人多、单价低；还是靠优点及特色，人少但单价高」。

立法会议员梁熙在同一电台节目表示，国际邮轮协会指从2023年到2028年，邮轮业会有一个很大增长，2023年全世界全球3200万人次参与邮轮旅游，到2028年将达4000万人次，2026年会开始进入第二个黄金发展的10年，这是一个很大的机遇。其次是国家移民管理局于去年中宣布，在沿海所有邮轮口岸全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签证政策。香港应抓紧这个机遇，利用邮轮实现一程多站；加上明年4月开始，大型邮轮鼓浪屿号会以启德邮轮码头作为母港，将会为香港带来很多旅客。

其中一个KPI，包括每年邮轮停泊次数最少85次；每年非邮轮活动次数最少13次；每年非邮轮活动的访客人数，最少要达6,500人次。他认为，这项KPI不难达到，而在非旅游旺季，启德邮轮码头有条件及空间，可以搞车展或中医养生体验馆，增加客流。他又建议，应将营运商能否开拓更多元化邮轮路线都纳入评核。

旅游促进会总干事崔定邦在商台节目表示，政府设立KPI，一定程度上是听到社会意见要求，码头的商业部分使用率需要提升。不过他同时坦言，旅客到达香港后主要目的地，是出到市区，在尖沙咀饮茶、购物等，「相信没有什么邮轮客人会喜欢停留在码头上」，所以要在码头发展商业设施，而且要做得住，容源必定是本地居民，政府和营运商要思考的是，有没有其他形式的活动，无论有否邮轮访港都可以吸引人流。

