Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

居屋2025｜屏山朗风苑配套成熟 高层享开扬山景 噪音问题或成痛点 即睇伙数/呎价/交通/配套

社会
更新时间：07:30 2026-01-03 HKT
发布时间：07:30 2026-01-03 HKT

【居屋2025/汇熙苑/裕丰苑/朗风苑/启阳苑/影辉苑】房委会公布「居屋2025」，共推出5个新建屋苑，分别位于启德、锦田、将军澳、屏山及东涌，合共提供8,361个单位，预计于2026年第二季开始接受申请。本期居屋继续以市价七折定价，售价约为150万至480万元，平均售价约278万元。单位实用面积介乎约281至560平方呎，当中约2成半为大单位（443至560平方呎）。

居屋2025．朗风苑︱入场费$169万 实用呎价为同期次低

位于元朗屏山的朗风苑提供约1,870个单位，伙数仅次于东涌项目。入场费约169万元，实用呎价仅约6,310元，为同期次低，对预算有限的首置家庭而言，门槛较低。朗风苑邻近已发展成熟的朗屏邨，生活配套相对完善。惟屋苑位于朗屏区外围，交通相对「隔涉」，主要依赖朗屏商场内巴士站，步行到朗屏港铁站须时约15分钟，二者均成该楼盘硬伤。

  • 伙数：1870伙
  • 实用面积：294呎至507呎
  • 单位分布：6成2为中小型单位（294呎至407呎）、3成8为大单位（492呎至507呎）
  • 售价：169万元至339万元
  • 关键日期：2028年7月31日

相关新闻：居屋2025攻略｜启德/将军澳/元朗等5大屋苑地点、售价、申请资格一文睇！

居屋2025︱五大新屋苑面积、伙数、售价
发展项目
/位置		 实用面积\*
(约)		 单位数目
(占单位总数的百分比)		 售价范围
(约)		 预计
关键日期#
(平方米) (平方呎)
汇熙苑
锦田^		 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180万元

345万元		 2027年
8月31日
34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%)
41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%)
总数: 960  
裕丰苑
东涌
汇东街		 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150万元

340万元		 2027年
9月30日
34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%)
42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%)
总数: 2 018  
朗风苑
屏山
朗风街		 27.3 294 38 (2%) 169万元

339万元		 2028年
7月31日
36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%)
45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%)
总数: 1 870  
启阳苑
启德
沐和街		 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219万元

480万元		 2028年
10月31日
34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%)
43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%)
总数: 1 840  
影辉苑
将军澳
影业路		 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168万元

423 万元		 2028年
12月31日
35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%)
41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%)
总数: 1 628  
「居屋2025」新推售居屋单位总数: 8 316  

备注:

\* 个别单位的实用面积有待确定。

# 「关键日期」是指发展项目在遵照经批准的建筑图则的情况下在各方面均属完成的日期。

^ 街道名称待定。

返回目录

居屋2025．朗风苑︱步行至港铁站需15分钟 出入元朗市中心靠巴士接驳

虽然元朗区内轻铁及港铁网络发达，但朗风苑交通配套却略为不足。记者实测，经朗屏邨天桥，从朗风街步行至港铁朗屏站B出口，约需15分钟，而前往「元朗大马路」（元朗广场位置）则需约20分钟。同时，屋苑亦处于轻铁服务范围以外，居民出入主要依赖数条巴士路线接驳，包括港铁巴士K66（接驳朗屏站）、K73（往返形点及元朗站），以及K74和九巴69号线（主要服务天水围与元朗市中心一带）。

朗风苑的对外交通主要依赖位于朗屏商场的巴士总站，设有前往青衣的68A、观塘的268C、上水的76K，以及通宵前往落马洲的小巴79S等路线。然而，该站的路线选择整体有限，且多数班次集中在繁忙时段提供服务，非繁忙时段的选择更为稀缺。因此，居民日常出行仍相对依赖港铁朗屏站往返其他地区。

返回目录

居屋2025．朗风苑︱成熟社区配套 步行5分钟至朗屏商场 享北都发展潜力

元朗区内生活配套发展成熟，朗风苑住户步行约5分钟即可抵达朗屏商场，内设街市、超市、体育馆及各类连锁食肆，足以满足日常基本所需。屋苑附近亦设有单车径，通往屯门、元朗、上水等地。若追求更丰富的购物与休闲体验，区内亦设有大型商场YOHO MALL，提供戏院、多元零售、餐饮及服饰店选择。医疗配套方面，邻近的天水围医院及博爱医院可为区内居民提供主要的医疗服务支援。

长远而言，随著政府推动「北部都会区」发展，元朗南及屏山一带基建将逐步改善，加上周边公营房屋项目及永宁村土地共享计划等发展，未来区内人口将增加，有望带动民生配套升级。

返回目录

居屋2025．朗风苑︱属73校网 区内有10所Band 1中学

教育配套方面，朗风苑附近的朗屏邨提供不少中小学，以至幼稚园选择，为朗风苑居民提供「就近入学」机会。朗风苑属73小学校网，该校网内学校普遍评价良好，其中圣公会灵爱小学、南元朗官立小学、光明学校及元朗商会小学，均为区内受欢迎选择。朗风苑附近亦有惠州学校、东莞学校，以及博爱医院梁省德学校可供选择。

中学配套方面，朗风苑隶属元朗区校网，区内设有多所英文授课的传统中学，共有10间属Band 1组别，其中包括学术表现位居全港前列的新界乡议局元朗区中学。此外，屋苑附近亦设有同属Band 1的「东华三院卢干庭纪念中学」，可供选择。

返回目录

居屋2025．朗风苑︱高层景致开扬享山景 噪音问题或成困扰

景观方面，朗风苑背倚环翠山及横洲，环境相对清幽。朝东或东南的单位主要面向朗屏邨及横洲公营房屋发展用地，中低层景观以楼景及道路为主；朝西或西北的单位则面向屏山与横洲一带，高层住户有望享有开扬的山峦景致；向南单位视野较为开阔，可远眺大棠方向的低密度村屋群。

然而，值得留意的是，朗风苑周边被横洲公营房屋发展用地、永宁村及朗屏路所环绕。随著政府未来持续推动该区发展，工程及交通所带来的噪音影响势会增加，同时部分单位的景观也可能因周边建筑项目而有所改变。

相关新闻：

居屋2025｜将军澳影辉苑享银线湾海景 最平168万做业主 一文睇清伙数/配套/交通/校网

居屋2025︱「楼王」启德启阳苑 一分钟直达宋皇台站 坐享体育园配套 即睇呎价/交通/零售/校网

居屋2025｜新一期大单位占整体近四分一 房委会成员：料吸引年轻家庭申请

居屋2025｜逾9700新单位售价150万至480万 白表入息及资产限额不变 明年第二季接受申请

返回目录

记者、摄影：郭文卓

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
17小时前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
14小时前
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 女顾客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
6小时前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
14小时前
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
00:57
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
影视圈
10小时前
连锁快餐店新年大派优惠券！一招即减$10 全日早午茶晚市都用得
连锁快餐店新年大派优惠券！一招即减$10 全日早午茶晚市都用得
饮食
2026-01-01 13:55 HKT
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
10小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
17小时前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
8小时前
东张西望｜人妻港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜人妻港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
10小时前