居屋2025｜屏山朗风苑配套成熟 高层享开扬山景 噪音问题或成痛点 即睇伙数/呎价/交通/配套
发布时间：07:30 2026-01-03 HKT
【居屋2025/汇熙苑/裕丰苑/朗风苑/启阳苑/影辉苑】房委会公布「居屋2025」，共推出5个新建屋苑，分别位于启德、锦田、将军澳、屏山及东涌，合共提供8,361个单位，预计于2026年第二季开始接受申请。本期居屋继续以市价七折定价，售价约为150万至480万元，平均售价约278万元。单位实用面积介乎约281至560平方呎，当中约2成半为大单位（443至560平方呎）。
居屋2025．朗风苑︱入场费$169万 实用呎价为同期次低
位于元朗屏山的朗风苑提供约1,870个单位，伙数仅次于东涌项目。入场费约169万元，实用呎价仅约6,310元，为同期次低，对预算有限的首置家庭而言，门槛较低。朗风苑邻近已发展成熟的朗屏邨，生活配套相对完善。惟屋苑位于朗屏区外围，交通相对「隔涉」，主要依赖朗屏商场内巴士站，步行到朗屏港铁站须时约15分钟，二者均成该楼盘硬伤。
- 伙数：1870伙
- 实用面积：294呎至507呎
- 单位分布：6成2为中小型单位（294呎至407呎）、3成8为大单位（492呎至507呎）
- 售价：169万元至339万元
- 关键日期：2028年7月31日
|发展项目
/位置
|实用面积\*
(约)
|单位数目
(占单位总数的百分比)
|售价范围
(约)
|预计
关键日期#
|(平方米)
|(平方呎)
|汇熙苑
锦田^
|26.1 – 27.5
|281 – 296
|285 (30%)
|180万元
–
345万元
|2027年
8月31日
|34.8 – 36.1
|375 – 389
|525 (55%)
|41.2 – 41.7
|443 – 449
|150 (15%)
|总数:
|960
|裕丰苑
东涌
汇东街
|26.1 – 27.4
|281 – 295
|412 (20%)
|150万元
–
340万元
|2027年
9月30日
|34.9 – 36.7
|376 – 395
|1 119 (56%)
|42.6 – 46.4
|459 – 499
|487 (24%)
|总数:
|2 018
|朗风苑
屏山
朗风街
|27.3
|294
|38 (2%)
|169万元
–
339万元
|2028年
7月31日
|36.0 – 37.8
|388 – 407
|1 127 (60%)
|45.7 – 47.1
|492 – 507
|705 (38%)
|总数:
|1 870
|启阳苑
启德
沐和街
|26.1 – 27.7
|281 – 298
|680 (37%)
|219万元
–
480万元
|2028年
10月31日
|34.8 – 36.5
|375 – 393
|800 (43%)
|43.1 – 45.5
|464 – 490
|360 (20%)
|总数:
|1 840
|影辉苑
将军澳
影业路
|26.3 – 27.1
|283 – 292
|516 (32%)
|168万元
–
423 万元
|2028年
12月31日
|35.0 – 37.3
|377 – 401
|740 (45%)
|41.5 – 52.0
|447 – 560
|372 (23%)
|总数:
|1 628
|「居屋2025」新推售居屋单位总数:
|8 316
备注:
\* 个别单位的实用面积有待确定。
# 「关键日期」是指发展项目在遵照经批准的建筑图则的情况下在各方面均属完成的日期。
^ 街道名称待定。
居屋2025．朗风苑︱步行至港铁站需15分钟 出入元朗市中心靠巴士接驳
虽然元朗区内轻铁及港铁网络发达，但朗风苑交通配套却略为不足。记者实测，经朗屏邨天桥，从朗风街步行至港铁朗屏站B出口，约需15分钟，而前往「元朗大马路」（元朗广场位置）则需约20分钟。同时，屋苑亦处于轻铁服务范围以外，居民出入主要依赖数条巴士路线接驳，包括港铁巴士K66（接驳朗屏站）、K73（往返形点及元朗站），以及K74和九巴69号线（主要服务天水围与元朗市中心一带）。
朗风苑的对外交通主要依赖位于朗屏商场的巴士总站，设有前往青衣的68A、观塘的268C、上水的76K，以及通宵前往落马洲的小巴79S等路线。然而，该站的路线选择整体有限，且多数班次集中在繁忙时段提供服务，非繁忙时段的选择更为稀缺。因此，居民日常出行仍相对依赖港铁朗屏站往返其他地区。
居屋2025．朗风苑︱成熟社区配套 步行5分钟至朗屏商场 享北都发展潜力
元朗区内生活配套发展成熟，朗风苑住户步行约5分钟即可抵达朗屏商场，内设街市、超市、体育馆及各类连锁食肆，足以满足日常基本所需。屋苑附近亦设有单车径，通往屯门、元朗、上水等地。若追求更丰富的购物与休闲体验，区内亦设有大型商场YOHO MALL，提供戏院、多元零售、餐饮及服饰店选择。医疗配套方面，邻近的天水围医院及博爱医院可为区内居民提供主要的医疗服务支援。
长远而言，随著政府推动「北部都会区」发展，元朗南及屏山一带基建将逐步改善，加上周边公营房屋项目及永宁村土地共享计划等发展，未来区内人口将增加，有望带动民生配套升级。
居屋2025．朗风苑︱属73校网 区内有10所Band 1中学
教育配套方面，朗风苑附近的朗屏邨提供不少中小学，以至幼稚园选择，为朗风苑居民提供「就近入学」机会。朗风苑属73小学校网，该校网内学校普遍评价良好，其中圣公会灵爱小学、南元朗官立小学、光明学校及元朗商会小学，均为区内受欢迎选择。朗风苑附近亦有惠州学校、东莞学校，以及博爱医院梁省德学校可供选择。
中学配套方面，朗风苑隶属元朗区校网，区内设有多所英文授课的传统中学，共有10间属Band 1组别，其中包括学术表现位居全港前列的新界乡议局元朗区中学。此外，屋苑附近亦设有同属Band 1的「东华三院卢干庭纪念中学」，可供选择。
居屋2025．朗风苑︱高层景致开扬享山景 噪音问题或成困扰
景观方面，朗风苑背倚环翠山及横洲，环境相对清幽。朝东或东南的单位主要面向朗屏邨及横洲公营房屋发展用地，中低层景观以楼景及道路为主；朝西或西北的单位则面向屏山与横洲一带，高层住户有望享有开扬的山峦景致；向南单位视野较为开阔，可远眺大棠方向的低密度村屋群。
然而，值得留意的是，朗风苑周边被横洲公营房屋发展用地、永宁村及朗屏路所环绕。随著政府未来持续推动该区发展，工程及交通所带来的噪音影响势会增加，同时部分单位的景观也可能因周边建筑项目而有所改变。
记者、摄影：郭文卓