跨年倒数中环遮打道举行 光影表演「新希望」为主题 殿堂级组合Air Supply登场演出

政府早前宣布取消今年的除夕跨年烟花活动，旅发局今日（23日）表示，跨年倒数活动将改于中环遮打道行人专用区举行，并结合歌手及灯光表演，以全新形式呈现，希望透过这项活动传递正能量与祝福。国际殿堂级组合 Air Supply 会瞩目登场，连同本地歌手冯允谦和云浩影现场献唱。同场还有儿童合唱团及警察银乐队参与。

相关新闻：除夕跨年烟花汇演取消 旅发局：倒数活动移师中环遮打道行人专用区

「光影汇」届时将上映三分钟光影表演

中环遮打道行人专用区跨年倒数活动会由2025年12月31日晚上11时30分开始，至2026年1月1日凌晨12时10分，除了歌手献唱，参与「光影汇．中环」的8幢建筑物外墙，亦会以巨型倒数时钟以及光影图案，与大众一起倒数，并上演长约3分钟，以「新希望、新开始」为主题的光影表演，向现场及全球观众送上祝福，一同迈进新一年。是次跨年倒数活动获得「冬日小镇．中环」的合作伙伴置地公司全力支持。

多个媒体及免费电视台全程直播

届时，中环遮打花园及爱丁堡广场将设置大型屏幕，直播跨年倒数现场活动，尖沙咀文化中心外墙则会以投影直播活动盛况。湾仔香港会议展览中心玻璃外墙将呈现巨型倒数时钟，让大家倒数至凌晨 12 时，迎接新一年的来临。

另外，旅发局亦透过多个媒体及平台直播，包括旅发局网站和社交平台（Facebook 及 YouTube）、ViuTV 99 台、ViuTV 网站及应用程式，以及无线电视 81 台、HOYTV 77 台及港台电视 32、港台网站及应用程式，同时直播讯号亦会发放供本港电子媒体使用。旅发局将同步透过卫星向全球转播现场盛况，与身处世界各地的观众一同倒数，迎接2026年。

除夕当日，全港同时会有多项跨年倒数活动，包括香港迪士尼乐园举行的「跨年倒数对时刻」，以及西九文化区首次举办的跨年倒数音乐会等。旅发局一站式旅游资讯平台亦介绍全港不同倒数活动，方便市民及旅客规划节目及行程，一同倒数、踏入2026年的重要时刻。