涉监守自盗挪用逾200万元管理费 前助理物业主任判囚3年半

两名青衣海悦花园前助理物业主任涉于2018年，挪用业主立案法团213万元管理费。两人同被控盗窃罪，其中29岁男子早前认罪判囚，同案34岁被告经审讯后被裁定罪成，今于区域法院被判监3年半。区域法院暂委法官劳洁仪判刑时指，后者为案中主导，犯案时间横跨8个月，涉款逾2百万元，惟考虑到亲友均称其过往品格良好，本案亦有程序延误导致被告与家人承受心理压力等，可获扣减刑期。

接纳犯案不符一贯性格

两名被告依次为29岁翁浚峰及34岁黄兆泉，为青衣海悦花园前管理处人员，同被控一项盗窃罪，控罪指两人于2018年1月某日至9月某日在香港偷窃属海悦花园业主立案法团的213万港元。翁早前承认控罪，被判囚13个月；黄则否认控罪，受审后被裁定罪成。

劳官表示本案涉及违反诚信，而黄属主导角色，历时8个月，涉款逾2百万元，故以4年监禁为量刑起点。黄的亲友均称他有诚信、善良及孝顺，本次犯案不符合他过往性格，黄亦无案底，因此获扣减3个月刑期。劳官续指出，因财务压力犯案并非减刑因素，但同意本案程序有延误，导致黄及家人承受长时间心理压力，另见黄一直工作，备受肯定，反映他正重回正轨，可再获扣减3个月。最终劳官判处黄入狱3年6个月。

因生意周转不灵而犯案

劳官总结案情指，两被告为助理物业主任，黄负责将收取回来的管理费存入银行，惟他趁机挪用未有存入业主立案法团的银行户口，直至法团于2018年9月发现银行户口余额不足而无法兑现支票，揭发本案。

劳官其后引述辩方求情，指黄是家中经济支柱，他曾发展工程公司副业，但遭拖欠款项而周转不灵，继而因财务压力而犯案。劳官续引述，辩方力陈本案并非高度计划或系统化犯罪，不涉及伪造文件，罪行严重但手法原始。另外，黄自2019年被捕后，继续从事物业管理工作并获晋升，同时他进修工程管理相关牌照。而本案于2023年始落案起诉，期间控罪等经多番修订，导致黄及家人承受心理压力。

案件编号：DCCC907/2023

法庭记者：雷璟怡