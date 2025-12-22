中九龙绕道︱冀增设清晰指示牌 柯创盛形容观塘出口「有些险象环生」

今日是中九龙绕道（油麻地段）开通后首个工作天，共有8条专营巴士路线途经绕道油麻地段，早上绕道交通畅顺。观塘区议员柯创盛指整体体验不错，称观塘来回油麻地车程较以往节省约20至30分钟，但形容靠近观塘出口，因指示牌不足，情况「有些险象环生」，建议加设清晰指示牌。

柯创盛今（22日）在电台节目中表示，昨日分两段时间于非繁忙及繁忙时段，驾车由九龙湾段进入绕道前往油麻地，再经圆方返回九龙湾。去程以时速80公里行驶，仅需约5分钟便抵达油麻地；回程同样仅需5至6分钟，较以往行驶旧路快约28至30分钟。他认为整体体验顺畅快捷。

应避免路牌设置「太迟、太少、太细」

对于试行期间有驾驶者关注指示牌问题，尤其启德及九龙湾出口的路牌设置，柯创盛指出观察到有3个问题：指示牌数量不足、设置位置过迟、标示不够明显，期望政府尽快改善。

他描述，昨日从九龙湾段驶往油麻地时，在儿童医院附近已觉指示不够清晰，直至驶近回旋处才看到往油麻地、土瓜湾的指示牌。前往土瓜湾沿途亦缺乏明确指引，建议应将指示牌移前至儿童医院附近，并在显眼位置及启德隧道内设置清晰且区分明确的路牌，避免驾驶者误以为返回旧路。

回程往观塘时，他更形容感到「险象环生」。绕道接近观塘路段设有三个出口，分别通往启德九龙湾、观塘商贸区及启德体育园，但因指示不足，在选择出口或切换行车线时造成困难。他建议在隧道内直路段提前设置指示牌，避免出现「太迟、太少、太细」的问题。

此外，他提到一些交通盲点亟需改善。以往从启德隧道经宏福道可右转上观塘绕道，现在车辆须先驶入常怡道才能右转。昨日所见，不少驾驶者因尚未熟悉路线，在该处切线时易与绕道驶出车辆发生碰撞，应加强该处指示。观塘商贸区的路牌亦应更清晰，可考虑加注「经观塘商贸区可上观塘绕道往丽港城及油塘方向」。

柯创盛亦提到公共交通服务，认为若未能善用绕道，则「得物无所用」，希望运输署全面检视路线安排，研究让更多专营巴士路线使用绕道，方便市民出行。

叶傲冬期待有更多巴士线供居民选择

同一节目上，油尖旺区议员、候任立法会议员（新界东南）叶傲冬表示，试行后大致满意安排，唯一担忧是由启德前往油麻地尾段，驾驶者可能因未熟悉路线而入错线，建议相关部门密切监察运作情况。

昨日在绕道开通首日，有驾驶人士在启德出口时较迟选定行车线，在「风琴位」切双白线改道。运输署今日已在该处加设交通锥（雪糕筒），叶傲冬相信此举有助提醒驾驶者。

他期待未来巴士公司及运输署可研究开办更多路线，例如由日出康城或将军澳直接往来西九龙、新界西北，甚至跨境路线。若将来T2主干道启用后，从日出康城前往西九龙仅需约15分钟车程。增设巴士路线可让将军澳居民有更多出行选择，减少单一依赖铁路系统，避免一旦系统故障将军澳变成「孤岛」的情况出现。

相关新闻：

中九龙绕道油麻地段通车后首工作日 陈美宝：至今约5万车次使用 强化指示牌防「切错线」

中九龙绕道油段通车 基建带动复常不停步

中九龙绕道︱通车首日交通畅顺 运输署：仅小部分于启德出口较迟选定行车线

