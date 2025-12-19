涉行贿劳工处职员助申索工资 52岁女侍应上午应讯下午缺席 遭发拘捕令

52岁女侍应涉去年分别以50元现金券和现金300元行贿2名劳工处职员，试图使对方协助她向雇主追讨薪资和遣散费，惟遭劳工处职员拒绝。女侍应被廉政公署控告2项向公职人员提供利益罪，今于东区裁判法院再提讯。女被告今早一度到庭亲自应讯，称案件只是误会，惟未能向法庭道明答辩意向。裁判官林子康将案件押后至今午继续处理，惟被告饭后却缺席聆讯，控方遂向法庭申请拘捕令，获林官批准。

被告丁淑芬、报称工人，被控2项向公职人员提供利益罪。

被告今早到庭应讯，她没有法律代表及亲自行事，当林官询问其答辩意向时，被告重复称案件是误会，并未能清晰表明自己拟认罪或不认罪，林官遂将案件押后至下午再继续处理。

下午缺席聆讯兼失联遭发拘捕令

惟下午重新开庭后，被告并没有到庭，控方尝试联络被告或其儿子，但均未能成功联络到被告，最终控方申请发出拘捕令，获林官批准。

控罪指，被告分别于2024年8月30日及12月16日，在香港无合法权限或合理辩解而向公职人员、即劳工处助理文书主任陈子浩及助理劳工事务主任方向晴，分别提供形式为港币50元现金券和现金港币300元，作为陈及方凭其公职人员身分，协助丁继续对美心食品有限公司作薪酬索偿的诱因或报酬。

案件编号：ESCC2648/2025

法庭记者：王仁昌