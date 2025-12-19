每日杂志‧人物志｜用摄影连结无家者心灵 Ben Marans盼藉影像破社会标签

「无家」是一种状态，而非身份。加拿大摄影师Ben Marans带领无家者穿梭街头，捕捉最能代表自己心境的画面，利用照片诉说难以启齿的故事。有六旬无家者在疫下失业，仅余积蓄无法负担房租，只能到24小时营业的快餐店过夜，透过摄影得到反思。Ben感恩，摄影成为他和无家者的共同语言，无家者信任他、向他打开心扉，更互相支持和勉励。他相信，摄影能叙述故事，亦可成为桥梁，盼望相片能解开社会对少数者的误解，除去标签。

无家者获发相机，在街头上摄影课。

无家者拿着相机，捕捉最能代表自己心境的画面——有人瑟缩于快餐店一角，有人盖上报纸御寒，有人看夕阳梳理思绪……他们因为各种原因而无处安身，却因为一个摄影计划聚头，互相倾吐心声。一名外国导师在他们之间比手画脚，把一身摄影绝学倾囊相授，务求让无家者感受到乐趣，正是加拿大摄影师Ben Marans。

重现收拾细软情景反思过去

「我想帮助他们，引导他们讲述自身故事，却不希望为任何人带来伤害。」Ben认为，无家者流离失所的第一个晚上，或是他们人生中最痛苦的时刻，如何与无家者建立互信，利用照片诉说难以启齿的故事，为他带来不少挑战。

年届六旬的阿水在疫情期间被裁员，离开工作11年的公司，仅余积蓄无法负担每月6000元的房租，只好前往一间24小时营业的快餐店过夜，「我从未想过自己会成为（无家者）的一员。」为免家人忧心，阿水一直苦撑，未曾对外谈及自己的情况，「无家状态接近1年10个月。」后来阿水找到工作，老板为他提供临时栖身之所，但他深明，仍要为真正的「家」努力。

无家者阿水（左）感谢Ben（右）的用心教学，让他从中得到启发。

在Ben的启发下，阿水透过作品重现他当日在办公室收拾细软的情景，相中人双手捧着装满杂物的纸皮箱，转身离开公司大门，「原来电视剧的情节真的会发生！」他回应Ben指，拍摄固然会忆起心酸的往事，但个中的反思更大，「人生不会永远顺境，要未雨绸缪。」

早前，一众无家者的作品于非牟利组织「同路舍」的「The First Night」（第一夜）相片展中展出。Ben庆幸，尽管大家言语不通，但无家者互相支持和勉励，形成良好的氛围，更会向他提问，对其教学表现出浓厚兴趣，「这让我很欣慰，我知道自己讲解的内容对他们有帮助。」

成为摄影班导师，Ben形容是缘份。他指，初来香港没有人脉，结果遇上「同路舍」创立者Jeff Rotmeyer，二人理念相近，一直寻求合作机会，终如愿教班及策展，「希望摄影班能够成为恒常计划，让参加者透过计划互助，回馈社会。」

一众无家者参加由「同路舍」举办的摄影计划，由Ben担任导师。

街头化宝肉档叫卖显城市美

计划为无家者的生活带来色彩，亦让Ben从另一角度了解香港故事，「香港有太多值得一看的人和事，街头巷尾熙熙攘攘，有无数的故事等着我去了解。」他忆述，自千禧年首次访港，已对香江景色着迷，「当飞机开始降落、穿过云层，山坡上的建筑及岛屿映入眼帘，在高空俯瞰香港的景象十分难忘。」

及后10多年间，Ben与妻子在加拿大组织家庭，直至疫情前，妻子希望寻找新的发展机会，在香港觅得教职，二人决定带同儿子举家移居。重回旧地，Ben指，城市人习以为常的景色，在他眼中既陌生又有趣，「带着一颗全新和好奇的心去发掘新事物。」

他指，自己不时放下手机在街头漫步，走在街上，这边有人用红色化宝桶烧祭品，那边有女士肩上扛着一只猫咪，还有人在肉档切肉叫卖，「如此热闹和丰富多彩，就是这座城市的美。」

「我非常荣幸能透过摄影讲述香港故事。」他形容，作为摄影师是「恩赐」，而摄影是一张「通行证」，打开他和陌生人的话匣子，亦开启他通往各个未知领域的大门，了解是甚么造就了香港这片福地，「摄影让我了解香港，认识它，爱上它。」

Ben与朋友Billy Potts（图中）共同推展「Hong Kong Ghost Signs」（香港鬼牌）计划。

现时拿着相机在街头穿梭，Ben直言，过去从未想过成为全职摄影师，昔日拿着妻子的相机随处拍，后来作品受到赏识，妻子送他一台数码相机，为他确立了未来的道路，「我真的热爱摄影，我喜欢摄影的美感，亦爱观察和捕捉瞬间……摄影的本质就是说故事。」

Ben期望，摄影叙述故事以外，也能成为桥梁，解开社会对少数者的误解，「每个人也有经历困难的时候，代入他们的处境加以理解，其实每个人也有优点，也值得被爱。」

「香港鬼牌」记录被遗忘奇闻轶事

除了参与无家者相关的社区工作，Ben推展「Hong Kong Ghost Signs」（香港鬼牌）计划，从欣赏及美学的角度，记录被遗忘并褪色的招牌，研究及探索香港的历史文化。

Ben居于东区，几乎每天也会途经滨海街，早与街道两旁小店的店东混熟。然而，该处在疫情期间启动大型重建项目，使他意识到日常看到的景色或不复再，「我知道这个社区终将消失，我便着手记录故事。」

九龙城补鞋店「艺成皮鞋」已成历史，其招牌亦随店舖结业成为「鬼牌」。

「不用去博物馆也能欣赏」

Ben邀请朋友Billy Potts帮忙翻译，一同到滨海街做采访及记录。随后，Billy向他介绍「香港鬼牌」的构思，正中其怀，「我喜欢街头摄影，更渴望了解拍摄对象的故事。」他说，招牌背后蕴藏商户和书法家的故事，Billy擅长挖掘和解读那些奇闻轶事，计划让他深入了解香港的历史和文化，作品更能使人们留意周遭被忽略的事物，「某程度上，该些招牌是艺术品，大家不用去博物馆也能欣赏。」

「有些『鬼牌』可能今天还在，明天就消失了。」Ben分享，最初二人在九龙城区慢步，拍摄即将重建的小区，如今许多招牌已遭拆卸，成为历史，「拍摄不仅是对这座城市致敬，也为城市变迁留下纪录。」今年9月，超强台风「桦加沙」袭港，强风吹走柴湾港铁站外一个显示牌上的「康文署」标志，昔日「市政局」招牌重现，无奈Ben未能及时赶至，数日后到访已经错过拍摄机会，「我们不可能记录一切，但我们会尽力记录。」

今年9月，金钟统一中心外的霓虹灯迎来最后一夜。

他透露，团队正撰写一本关于香港「鬼牌」的书，有幸在过程中认识到不同专家，包括二战历史学者邝智文博士，「他把我们编制的『香港鬼牌地图』，与战后发展地图进行对比，看看两者是否脗合。」他续说，计划不会完结，期望能够惠及社会各个阶层，「照片是城市历史的缩影，也许有人会在20年、40年、60年后看到我的照片，了解2020年代的香港。」

记者：仇凯瑭