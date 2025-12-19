Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日杂志‧人物志｜用摄影连结无家者心灵 Ben Marans盼藉影像破社会标签

社会
更新时间：08:00 2025-12-19 HKT
发布时间：08:00 2025-12-19 HKT

「无家」是一种状态，而非身份。加拿大摄影师Ben Marans带领无家者穿梭街头，捕捉最能代表自己心境的画面，利用照片诉说难以启齿的故事。有六旬无家者在疫下失业，仅余积蓄无法负担房租，只能到24小时营业的快餐店过夜，透过摄影得到反思。Ben感恩，摄影成为他和无家者的共同语言，无家者信任他、向他打开心扉，更互相支持和勉励。他相信，摄影能叙述故事，亦可成为桥梁，盼望相片能解开社会对少数者的误解，除去标签。  

无家者获发相机，在街头上摄影课。
无家者获发相机，在街头上摄影课。
无家者获发相机，在街头上摄影课。
无家者获发相机，在街头上摄影课。

无家者拿着相机，捕捉最能代表自己心境的画面——有人瑟缩于快餐店一角，有人盖上报纸御寒，有人看夕阳梳理思绪……他们因为各种原因而无处安身，却因为一个摄影计划聚头，互相倾吐心声。一名外国导师在他们之间比手画脚，把一身摄影绝学倾囊相授，务求让无家者感受到乐趣，正是加拿大摄影师Ben Marans。

重现收拾细软情景反思过去

「我想帮助他们，引导他们讲述自身故事，却不希望为任何人带来伤害。」Ben认为，无家者流离失所的第一个晚上，或是他们人生中最痛苦的时刻，如何与无家者建立互信，利用照片诉说难以启齿的故事，为他带来不少挑战。

年届六旬的阿水在疫情期间被裁员，离开工作11年的公司，仅余积蓄无法负担每月6000元的房租，只好前往一间24小时营业的快餐店过夜，「我从未想过自己会成为（无家者）的一员。」为免家人忧心，阿水一直苦撑，未曾对外谈及自己的情况，「无家状态接近1年10个月。」后来阿水找到工作，老板为他提供临时栖身之所，但他深明，仍要为真正的「家」努力。

无家者阿水（左）感谢Ben（右）的用心教学，让他从中得到启发。
无家者阿水（左）感谢Ben（右）的用心教学，让他从中得到启发。

在Ben的启发下，阿水透过作品重现他当日在办公室收拾细软的情景，相中人双手捧着装满杂物的纸皮箱，转身离开公司大门，「原来电视剧的情节真的会发生！」他回应Ben指，拍摄固然会忆起心酸的往事，但个中的反思更大，「人生不会永远顺境，要未雨绸缪。」

早前，一众无家者的作品于非牟利组织「同路舍」的「The First Night」（第一夜）相片展中展出。Ben庆幸，尽管大家言语不通，但无家者互相支持和勉励，形成良好的氛围，更会向他提问，对其教学表现出浓厚兴趣，「这让我很欣慰，我知道自己讲解的内容对他们有帮助。」

成为摄影班导师，Ben形容是缘份。他指，初来香港没有人脉，结果遇上「同路舍」创立者Jeff Rotmeyer，二人理念相近，一直寻求合作机会，终如愿教班及策展，「希望摄影班能够成为恒常计划，让参加者透过计划互助，回馈社会。」

一众无家者参加由「同路舍」举办的摄影计划，由Ben担任导师。
一众无家者参加由「同路舍」举办的摄影计划，由Ben担任导师。

街头化宝肉档叫卖显城市美

计划为无家者的生活带来色彩，亦让Ben从另一角度了解香港故事，「香港有太多值得一看的人和事，街头巷尾熙熙攘攘，有无数的故事等着我去了解。」他忆述，自千禧年首次访港，已对香江景色着迷，「当飞机开始降落、穿过云层，山坡上的建筑及岛屿映入眼帘，在高空俯瞰香港的景象十分难忘。」

及后10多年间，Ben与妻子在加拿大组织家庭，直至疫情前，妻子希望寻找新的发展机会，在香港觅得教职，二人决定带同儿子举家移居。重回旧地，Ben指，城市人习以为常的景色，在他眼中既陌生又有趣，「带着一颗全新和好奇的心去发掘新事物。」

他指，自己不时放下手机在街头漫步，走在街上，这边有人用红色化宝桶烧祭品，那边有女士肩上扛着一只猫咪，还有人在肉档切肉叫卖，「如此热闹和丰富多彩，就是这座城市的美。」

「我非常荣幸能透过摄影讲述香港故事。」他形容，作为摄影师是「恩赐」，而摄影是一张「通行证」，打开他和陌生人的话匣子，亦开启他通往各个未知领域的大门，了解是甚么造就了香港这片福地，「摄影让我了解香港，认识它，爱上它。」

Ben与朋友Billy Potts（图中）共同推展「Hong Kong Ghost Signs」（香港鬼牌）计划。
Ben与朋友Billy Potts（图中）共同推展「Hong Kong Ghost Signs」（香港鬼牌）计划。

现时拿着相机在街头穿梭，Ben直言，过去从未想过成为全职摄影师，昔日拿着妻子的相机随处拍，后来作品受到赏识，妻子送他一台数码相机，为他确立了未来的道路，「我真的热爱摄影，我喜欢摄影的美感，亦爱观察和捕捉瞬间……摄影的本质就是说故事。」

Ben期望，摄影叙述故事以外，也能成为桥梁，解开社会对少数者的误解，「每个人也有经历困难的时候，代入他们的处境加以理解，其实每个人也有优点，也值得被爱。」

「香港鬼牌」记录被遗忘奇闻轶事

除了参与无家者相关的社区工作，Ben推展「Hong Kong Ghost Signs」（香港鬼牌）计划，从欣赏及美学的角度，记录被遗忘并褪色的招牌，研究及探索香港的历史文化。

Ben居于东区，几乎每天也会途经滨海街，早与街道两旁小店的店东混熟。然而，该处在疫情期间启动大型重建项目，使他意识到日常看到的景色或不复再，「我知道这个社区终将消失，我便着手记录故事。」

九龙城补鞋店「艺成皮鞋」已成历史，其招牌亦随店舖结业成为「鬼牌」。
九龙城补鞋店「艺成皮鞋」已成历史，其招牌亦随店舖结业成为「鬼牌」。

「不用去博物馆也能欣赏」

Ben邀请朋友Billy Potts帮忙翻译，一同到滨海街做采访及记录。随后，Billy向他介绍「香港鬼牌」的构思，正中其怀，「我喜欢街头摄影，更渴望了解拍摄对象的故事。」他说，招牌背后蕴藏商户和书法家的故事，Billy擅长挖掘和解读那些奇闻轶事，计划让他深入了解香港的历史和文化，作品更能使人们留意周遭被忽略的事物，「某程度上，该些招牌是艺术品，大家不用去博物馆也能欣赏。」

「有些『鬼牌』可能今天还在，明天就消失了。」Ben分享，最初二人在九龙城区慢步，拍摄即将重建的小区，如今许多招牌已遭拆卸，成为历史，「拍摄不仅是对这座城市致敬，也为城市变迁留下纪录。」今年9月，超强台风「桦加沙」袭港，强风吹走柴湾港铁站外一个显示牌上的「康文署」标志，昔日「市政局」招牌重现，无奈Ben未能及时赶至，数日后到访已经错过拍摄机会，「我们不可能记录一切，但我们会尽力记录。」

今年9月，金钟统一中心外的霓虹灯迎来最后一夜。
今年9月，金钟统一中心外的霓虹灯迎来最后一夜。

他透露，团队正撰写一本关于香港「鬼牌」的书，有幸在过程中认识到不同专家，包括二战历史学者邝智文博士，「他把我们编制的『香港鬼牌地图』，与战后发展地图进行对比，看看两者是否脗合。」他续说，计划不会完结，期望能够惠及社会各个阶层，「照片是城市历史的缩影，也许有人会在20年、40年、60年后看到我的照片，了解2020年代的香港。」

记者：仇凯瑭

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
18小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
13小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
16小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
11小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
12小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
15小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
1小时前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影视圈
11小时前