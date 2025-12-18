Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港台与前海管理局签署合作备忘录 深化深港文化交流

社会
更新时间：18:22 2025-12-18 HKT
发布时间：18:22 2025-12-18 HKT

香港电台今日（18日）与前海深港现代服务业合作区管理局在深圳前海签署合作备忘录，标志著双方合作迈向新阶段。广播处长关婉仪与前海深港现代服务业合作区党工委副书记梁珂共同签署合作备忘录。仪式在前海深港现代服务业合作区建设专班会议上举行。

广播处长关婉仪表示，前海是深港合作的重要窗口，亦是香港青年融入国家发展的理想实践平台。港台将透过与前海管理局的合作，致力透过不同节目及项目说好前海故事、香港故事，并为青年搭建与大湾区交流的桥梁，推动深港民心相通、文化共融。

专班会议成员于前海参观以黑胶唱片为主题的「香港唱片足印展」。
此前，港台于11月在前海书城「湾区之眼」举办为期3个月的「香港唱片足印展」，首月已吸引12万人次参观。是次签署的合作备忘录，将进一步深化双方伙伴关系，协同推动深港人民及文化交流。

助力香港青年把握大湾区机遇

未来，港台与前海管理局计划在前海合办音乐表演、文化探索、青年交流等活动，并加强媒体制作技术及人才互动合作，助力香港青年把握大湾区发展机遇。

 

