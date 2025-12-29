2026加价懒人包｜元旦起急症室/牛肉干齐加价 违例吸烟罚款加到$3000 即睇公共服务加减幅
发布时间：07:01 2025-12-29 HKT
【2026加价/加风/公共服务/中电/港灯/巴士/麦当劳/公屋/加价】临近2026年，「加风」四起，本港各重大公共服务均有加价，公营医院将于2026年1月1日起实施新的收费改革，届时住院服务、急症室、门诊服务（街症）、药物等收费均会加价。而吸烟罪行定额罚款金额亦「翻倍」，由1,500元提高至3,000元。不过，中电和港灯则在元旦日减电费。《星岛头条》一文整合2026年衣食住行的加减价资讯。
- 2026加价︱公立医院收费改革
- 2026加价︱吸烟罪行罚款加至$3000
- 2026加价︱2元乘车优惠 2026年4月起实施「2元2折」优惠
- 2026加价︱DSE增考试费4% 日校考生报6科需$3630
- 2026加价︱违例泊车加至400元 19项违例项目罚款上调五成
- 2026加价︱国泰加燃油附加费
- 2026加价︱中九龙干线全线开通后收8元隧道费
- 2026减价︱中电元旦平均净电价下调2.6% 港灯电费下调 2.2%
2026加价︱公立医院收费改革
1. 急症室收费从180元增至400元 危殆、危急豁免收费
医院管理局辖下的18间公立医院的急症室，为需要紧急服务的病人提供诊症及治疗。市民到达急症室后，分流护士会根据病情将病人分为危殆、危急、紧急、次紧急、非紧急，有关收费将更改为：
|类别
|2026年1月1日后收费
|现有收费
|危殆
|豁免收费
|180
|危急
|豁免收费
|180
|紧急
|400
|180
|次紧急
|400
|180
|非紧急
|400
|180
2. 急症住院费增至300元 住院费加至200元增幅达1倍
|服务
|2026年1月1日后收费
|现有收费
|急症室住院费用
|取消入院费
|入院费75元
|每天住院300元
|每天120元
|
（疗养/康复、护养及精神科病床）
住院费用
|每天200元
|每天100元
|日间程序及治理
|取消入院费
|入院费75元
|每天250元
|195元
|日间医院(老人科、复康)
|每天100元
|每次诊症60、55元
|社康护理服务 (精神科)
|免费
|免费
|精神科日间医院
|免费
|免费
3. 普通科门诊诊金升200% 药物需额外付款
|服务
|2026年1月1日后收费
|现有收费
|专科门诊
|每次诊症250元
|首次诊症135元，其后每次诊症80元
|每项药物20元，最多提供4星期药物
|每种药物15元
|
家庭医学门诊服务，包括普通科门诊及家庭医学专科门诊
|每次诊金150元
|每次诊症50元
|每项药物5元，最多提供4星期药物
|不另外收费
4. 非紧急放射诊断、病理检验服务收费由50至500元不等
政府亦表示需要引入按项共付概念，非紧急放射诊断及病理检验服务收费由50至500元不等
专科门诊病理检验服务：
|项目
|包含类别例子
|费用
|基础项目
|血红素，肝功能
|免费
|进阶项目
|基因检测等
|50元
|高端项目
|200元
非紧急放射造影服务：
|目
|包含类别例子
|费用
|基础项目
|X光检查
|免费
|进阶项目
|250元
|高端项目
|磁力共振
|500元
不过，政府指住院病人住院期间和急症室病人的紧急放射诊断及病理检验服务、药物维持免费。
5. 每人每年设1万元收费上限 加大药械安全网
政府亦强调，改革会加强医疗保障，措施包括：
- 优化费用减免机制：放宽申请资格及涵盖范围和期限，预计合资格受惠人数会由现时约30万增加至约140万。
- 增设每人每年1万收费上限：适用于所有收费项目，预计约70000名因病情需经常使用医院服务的重病病人受惠。
- 加强危重病人药械保障：加快引入更多有效创新药械，放宽安全网申请资格，让更多中等收入家庭病人可获安全网资助购买自费药械，而现时获部分资助的病人亦可获得更多资助。
不过，当局补充，「1万元上限」需由病人主动向医务社工申请，并由医管局计算该年度是否已用足1万元，如花费超出1万元便会退回差额，并在该年度不再收费。
药费
专科门诊
- 每种药物20元、以4星期为收费单位
- 家庭医疗服务每种药物5元、以4星期为收费单位。
诊症
专科门诊服务（包括综合诊所及专职医疗诊所）
家庭医学诊所服务（包括综合诊所）
- 首次250元及每次150元。
6. 符合资格人士「公立医院公众服务」新收费
符合资格人士于2026年1月1日使用医管局的公立医院公众服务，将会有新收费表，详情如下︰
|服务
|调整后收费
|住院服务
|急症病床
|病床每日$300
|疗养∕复康、护养及精神科病床
|病床每日$200
|门诊服务
|
急症室
|每次诊症$400*
|
专科诊所(包括综合诊所及专职医疗诊所)
|每次诊症$250
每种药物$20，以4星期为
收费单位（自费药物除外）
|家庭医学诊所(包括综合诊所)
- 诊症
- 处方药物
|每次诊症$150
每种药物$5，以4星期为
收费单位（自费药物除外）
|接受注射或敷药
|每次服务$50
|社区服务
|社区老人评估小组诊症服务
- 诊症
- 处方药物
|每次诊症$100
每种药物$20，以4星期为
收费单位（自费药物除外）
|社康护理服务(普通科)
|每次服务$100
|社区专职医疗服务
|每次服务$100
|精神科社康护理服务
|免费
|日间医院
／日间程序
|精神科日间医院
|免费
|老人科日间医院
|每次诊症$100
|复康日间医院
|每次诊症$100
|肿瘤科或肾科诊所
|每次诊症$250
|在日间医疗设施接受日间程序及治理
|每次诊症$250
|病理学检验服务
(适用于专科
门诊)
|- 基础项目
- 进阶项目
- 高端项目
|免费
每种服务$50
每种服务$200
|非紧急放射科 服务
|- 基础项目
- 进阶项目
- 高端项目
|免费
每种服务$250
每种服务$500
*急症室分流为第I类(危殆)及第II类(危急)分流类别的病人可获豁免缴费，其他已缴费的病人如在接受医生诊症前离开急症室，可于急症室登记后24小时内提出申请退回$350。
2026加价︱吸烟罪行定额罚款提高至$3000
《2025年控烟法例（修订）条例》（《修订条例》）中针对吸烟罪行的其中三项修订2026年1月1日生效，吸烟罪行定额罚款金额由1,500元提高至3,000元。任何人士在法定禁烟区吸烟，衞生署控烟酒督察会即时票控而不予事先警告。违例者将定额罚款3,000元。
另外，扩大法定禁烟区至幼儿中心、院舍、学校、医院、指明诊所及健康中心的专用出入口三米范围内的公众地方。
排队时亦禁止吸烟，包括禁止在指定登上交通工具地点轮候公共交通工具时、在指定登上交通工具地点的划定范围内逗留时，以及轮候进入指定处所（见附件）或在指定处所内轮候时吸烟。
2026加价︱2元乘车优惠 2026年4月起实施「2元2折」优惠
- 2026年4月实施
- $10以上车程：按原票价的20%（2折）收费
- 程数限制：每月上限240程(约每日8程)
- $10或以下车程：缴付$2
2026加价︱DSE增考试费4% 日校考生报6科需$3630
- 2026年DSE最新收费加幅约4%
- 语文科及其他科目费用分别为$777元及$519，日校考生报考6科（包括中、英文科）考试费用为$3630
- 自修生报名费由$572增加至$595，自修生身份亦设两级科目费，非香港永久居民语文科目每科收1377元，其他科目收1119元。
- 若考生非永久居民，从未应考文凭试，或明年1月1日未满19岁，以自修生名义报考，要额外缴交$2000「特殊报考申请费」。
- 内地考场报名费则由$2059升至$2500。
2026加价︱违例泊车加至400元 19项违例项目罚款上调五成
- 违例泊车的定额罚款额由现时$320调高至$400
- 其他与道路安全和交通挤塞相关的19项违例事项的定额罚款额增加至$480至$1,500元不等
|项目
|描述
|现时定额罚款额
|增加的定额罚款额
|1
|以比速度限制高出每小时15公里或以下的速度驾驶
|$320
|$480
|2
|以比速度限制高出逾每小时15公里的速度驾驶，但第2A或2B项适用的情况除外
|$450
|$675
|2A
|以比速度限制高出逾每小时30公里的速度驾驶，但第2B项适用的情况除外
|$600
|$900
|2B
|以比速度限制高出逾每小时45公里的速度驾驶
|$1,000
|$1,500
|6
|驾驶未获发牌照的车辆
|$450
|$675
|9
|非法进入黄色方格路口
|$400
|$600
|9A
|非法进入交通灯控制的黄灯过路处
|$320
|$480
|10
|横过连续双白线或附有虚线的连续白线
|$450
|$675
|12
|在限制区内让乘客上落
|$560
|$840
|13
|在限制区内装卸货物
|$450
|$675
|14
|没有遵从交通灯的指示
|$600
|$900
|16
|没有让斑马线上的行人先行
|$450
|$675
|17
|没有为学校交通安全队员而停车
|$450
|$675
|18
|车辆作“U”字形转向导致阻碍
|$400
|$600
|18A
|在汽车移动时，使用流动电话或其他电讯设备或该等电话或设备的附件
|$400
|$675
|20
|未经授权而在巴士站、公小巴站、车队的土停车处或公共小巴的巴士站等地方停车
|$400
|$600
|26
|没有遵从交通标志
|$450
|$675
|27
|短暂违例泊车
|$450
|$675
|48
|公共巴士、公小巴或的士上落乘客时停车超过所需的时间
|$400
|$600
注：按第 240 章附表中的项目编号和描述。
2026加价︱国泰加燃油附加费
国泰航空已宣布，将从2026年1月1日起，调高客运燃油附加费。
|航线
|2025年12月31日或之前
|2026年1月1日起
|增幅
|短途
|HK$142
|HK$191
|HK$49
|长途
|HK$569
|HK$767
|HK$198
- 短途航线：包括往来香港与亚洲地区，如日本、韩国、台湾、泰国等地的航班。
- 长途航线：涵盖由香港出发至西南太平洋、北美、欧洲、中东及非洲等地的航班。
2026加价︱中九龙干线全线开通后收8元隧道费
中九龙干线（油麻地段）已于 2025 年 12 月 21 日通车，初期暂不收费。九龙湾段全线预计于2026年年中完工通车后，整段中九龙干线将会开始收费，隧道费为8港元。
2026减价︱中电元旦平均净电价下调2.6% 港灯电费下调 2.2%
- 中电：平均净电价将下调2.6%至每度电140.6港仙。燃料调整费将下调6.9港仙至每度电39.4港仙，平均基本电价则上调至每度电101.2港仙。
- 港灯：１月平均净电费为每度电 163.3仙，减幅为 2.2%，燃料调整费为每度电 35.4 仙下调 8.7 仙，基本电费为每度电 127.9 仙，较2025年上调5仙
