每日杂志｜大楼防火SOS 由外至内全面检视设计 专家指宏福事件极端 「三无大厦」急须优化

宏福苑大火引起社会广泛关注，火势由外墙迅速蔓延至多个住宅单位，与现行多以「室内起火」为假设的消防设计有所不同。多位消防顾问、建筑学者及工程专业人士指出，楼宇的防火能力不仅取决于结构稳固，更需从设计层面入手，改善光井设计并增加防火层密度、增加使用阻燃物料、以及提升自动感应烟雾及洒水系统的应用等。专家建议政府加快为1987年前落成的楼宇优化防火设施，优先处理旧楼及「三无大厦」，以保障市民安全。

宏福苑火灾是本港近年最严重的火灾事故。

大火事件令楼宇安全被检视，香港工程师学会建造分部前任主席谢伟正表示，本港建筑一般使用钢筋混凝土结构，具备一定防火能力。他解释，钢筋具强大承重力，但传热快、抗热性不足，而混凝土具抵抗高温的能力，工程界普遍以混凝土包裹钢筋，为钢筋提供保护，提升整体结构的防火能力，「可以在一定时间内，确保大厦结构安全。」

根据现行法例，建筑物必须设有防火隔室，并透过具规定耐火效能的防火屏障进行分隔，当中规定了防火间的面积上限、分隔墙与楼板的耐火时间要求，以及材料标准。防火屏障的设计必须封闭完整，所有开口、接缝及穿孔处亦须具备与防火屏障相同或更高的耐火效能。以住宅单位为例，每个单位本身即为一个独立的防火区域，单位与单位之间的分隔墙即为防火墙，层层设计延缓火势与浓烟扩散速度，争取逃生与救援的关键时间。

传统以「内部起火」情境设计

他续指，现时大厦所设的永久消防系统，设计原意主要基于「楼宇内部起火」的情境，如当单位或室内公共空间发生火警时，安装于公众位置的烟雾感应器会探测到烟雾或火燄，随即启动消防花洒头，尝试控制火势；当消防装置启动后，能为住户争取时间，让他们经由安全的逃生通道逃往地面，或前往大厦设置的防火层暂避，等待救援人员到场。

然而，大埔宏福苑的火警情况与传统防火设计的假设有所不同。曾任助理消防区长的消防顾问梁锦得指出，一般家居火警可能向上、向下及向隔邻单位蔓延，宏福苑大火出现多个单位连环起火，火势由下层向上层迅速蔓延，属极端个案，已超出现行防火设施的功能。

大厦防火设计多以应对数个单位起火，是否需要将整栋大厦的防火能力提升至可应对10个或以上单位？梁锦得坦言，大规模提升防火功能并不容易，尤其本港大厦多已建成多年，改动空间有限。他举例，如要扩大消防水缸容量，须考虑楼宇是否具备足够空间加建，更遑论将容量提升5至10倍，「若要在全港推行绝非易事，也难在短期内见效。」

宏福苑火警后，全港关注棚网的防火规格。

每10层增分隔平台阻垂直蔓延

建筑学者郑炳鸿提出多项建议，宏福苑的光井设计是为厨厕提供通风采光，惟未有考虑防火情况，在是次火警成了烟囱效应（chimney effect) 的垂直通道，加速火势蔓延。他指出，可于每10层增设分隔平台，以隔断火势蔓延路径，类似于商场以防火闸分隔空间的概念。他亦指出，目前本港除超高层建筑（约40层以上）设有防火层，一般高层楼宇在楼层垂直叠加下缺乏隔火层，增加火势向上延烧的风险。

承建商授权签署人协会主席李启元认同指，防火层能形成阻隔，截断火源，防止火势向上波及，建议未来楼宇每隔5至10层设一层防火层，扩阔防火区域，并于该层装设消防花洒及独立消防水缸，专为该层提供稳定水源，以阻止火势进一步蔓延。

有建筑业人士建议，尽快提升旧楼的防火设施。

高层单位设烟雾探测及自动洒水

他建议提升高层单位的防火自救能力，例如在高层单位内增设烟雾探测器及自动洒水器；当火警触发时，无论火源源于室内或由外部引入，整层自动启动洒水系统，盼能阻止火势蔓延。

有消防专家指，高层住宅单位宜设自动洒水器。

梁锦得提醒，部分大厦将防火层或避难层当作休憩空间，摆放植物、座椅等家具，违反设置原意，一旦遇火反成为助燃物，令居民无处可逃。他亦发现，个别大厦的消防泵房或消防水缸房被用作储物空间，堆放杂物，反映物业管理人员的防火意识不足。他强调，设施设计再完善，若使用不当，亦会削弱防火成效，必须纠正错误的使用习惯。

谢伟正提到，现时新落成的楼宇在物料与结构上大多符合防火标准，具备一定的防火韧性，如大厦内的水泥地面、白墙油漆墙身，均属不助燃的惰性物料；厨厕装修方面，发展商亦会采用具防火功能的设计；单位外的公共空间，如走廊与电梯大堂，发展商会委托顾问制订施工说明书，对所用物料提出防火要求，即使使用木产物料，也要求涂上阻燃涂层。

至于旧楼，根据《消防安全（建筑物）条例》，于1987年3月1日或之前建成或首次呈交建筑图则作批准的住宅及综合用途楼宇，必须提升至切合现代要求的防火保障，包括消防栓及喉辘系统、手控火警警报系统、紧急照明系统及自动喷洒系统等。有资深建筑业工程人士指出，现今火警成因更复杂，原有设施未必足以应对，建议当局应加速为相关楼宇进行消防风险评估，优先为高风险楼宇进行消防设施优化工程，如加装消防花洒头等。

他指，尤其对于「三无大厦」（无业主立案法团、无管理公司、无居民组织），可按机制直接委派承办商施工，工程完成后再向业主追收费用，「鉴于不少长者与退休住户的经济能力，未必能一次过支付款项，当局可恩恤处理，容许住户分期缴交工程费用。」

郑炳鸿强调，香港现行的防火规范已非常严谨，主要是执行方面，需要施工、监察人员克尽己职；未来应配合新科技，例如预警系统，以提升整体防火效能。

消防专家指，后楼梯是逃生通道，须长期关闭。

建议禁止全屋苑同期大维修

有建议指，应从法例层面改革大厦维修制度，防止悲剧重演。

消防顾问梁锦得指出，大厦维修可延长楼宇寿命，防止外墙剥落等结构风险，而现时不少大厦在有住户情况下施工，潜藏安全隐患。他建议，应立法要求居民于维修期间暂时迁出，确保工程进行时单位内无人。他举例，现时市民家中装修也会短暂迁出，整栋楼宇维修牵涉更多人命，「生命不能以金钱衡量，市民亦可考虑趁机安排家居装修。」他建议，政府可为市民提供临时居所。

此外，他建议禁止整个屋苑同时进行维修，改为分栋或分层施工，「例如第一栋与第四栋有一定距离，即使同时搭棚亦不易引致连环火警；如楼层太高，可分段施工，如先成地下至10楼，再处理11楼至20楼等。」他强调，应考虑引入更高安全系数的抗火物料，从源头降低火灾风险。

施工层面杜绝火源 引入高安全系数工具

有五金店负责人指出，在大维修工程中，工人是否具备足够安全意识，如在工地内禁烟等个人操守固然重要，更须从施工层面杜绝火源，引入高安全系数工具，加强保障。

负责人Alex指出，热作业如使用磨机切割金属或进行烧焊时，极易产生高温与火花，若操作不当或靠近易燃物，随时酿成火警。他举例，平均每分钟转速1万转，产生达摄氏200度的高温，部分工人为求视野清晰，常拆除金属罩令风险加剧；部分地盘已改用冷切割机器，虽造价较高，但操作时几乎零火花，产生温度不超过摄氏40度，大幅减低火警隐患，建议政府设资助计划，协助业界采用。

他亦关注工地广泛使用锂电池的相关工具，部分为节省成本而选用非原厂电池，缺乏过热断电功能，一旦在高温日晒下使用，或构成火警隐患。他建议当局设立锂电池认证制度，提升整体安全。

记者：关英杰、林家希