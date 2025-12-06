宏福苑五级火｜约220名居民入住东华三院临时居所 102人入住南昌汇

大埔宏福苑大火，造成159人死亡，全城关注宏福苑灾民的安置和后续居所的安排，多个慈善机构伸出援手，派发紧急援助金并提供暂住居所，当中东华三院目前为宏福苑筹获逾1.5亿元，已向逾1700户家庭发放1000元援助金，亦会预留款项用作日后中长期的情绪辅导和医疗支援等。

不少灾民现时入住东华三院四个青年旅舍和过渡性房屋，当中102人入住位于深水埗的青年旅舍南昌汇，六成是长者，亦有两名婴儿；而灾民也多是2至4人家庭，所以东华三院都安排两房、有四张床的单位，让他们一起入住，而社会大众亦捐出日用品和家电等物资，让灾民作过渡之用。

东华．南昌汇项目负责人郑敏光表示，找到婴儿床过来给他们使用，另外有长者需要比较多，因为他们可能对这社区不熟悉，一些膳食安排，有善长捐赠饭菜和汤，每天会送过来，居民可以到物资站领取，在家翻热食物。

东华三院行政总监苏祐安表示，最直接的帮助是重建家园时的经济援助，也要考虑灾民的医疗需要及学童学习需要。不少宏福苑居民，特别是老人家每日都想回去看自己的家，太长时间重复做一件事，大家都会有些担心有否出现放不下悲伤的情况，所以在情绪支援和心灵上的支援，是会颇长时间业界都要继续提供。他又称会继续与社署合作，为居民提供适切需要。

