大埔宏福苑五级火｜法团「第三者责任保」 住户屋内过身无得赔？保险业界澄清谬误

社会
更新时间：18:27 2025-12-05 HKT
发布时间：18:27 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑五级火，酿成逾百人死亡惨剧。近日有人在网上发帖，指大厦法团购买的「第三者责任保险」，只承保在大楼公共地方遇难的人士，即走廊、大堂、电梯等地方，不包括在家中离世的住户、受雇人士等，因此大部分在家中遇难身亡的居民，可能「一分一毫都拿不到」。

不过，香港保险业联会行政总监刘佩玲接受《星岛头条》查询，质疑有关说法存在谬误，可能引起公众不必要的恐慌。她指出，有关「大厦公众责任保险只保障在大厦公众地方发生的意外」的说法并不正确，强调此类保险的核心，在于大厦管理方是否存在疏忽，只要证实因管理疏忽导致第三者身体受伤或死亡，无论伤亡者身处何处，包括在家中或街上，都可获得赔偿，「如果管理出咗问题，就系要赔，就会Kick in，无论佢喺咩地方。」

相关新闻：大埔宏福苑大火｜江玉欢促修例：香港缺集体诉讼制令索偿艰巨 保险界拆解「公众责任保」计法

她引述民政事务总署网站对大厦保险的解释，指公众责任保险的投保人，以及其雇员，如在大厦管理方面疏忽而引致第三者身体受伤或／及死亡，可就向第三者支付的赔偿及相关的诉讼费用，要求保险公司作出弥偿。

家居保险属综合保险 或包死亡赔偿

刘佩玲又指，俗称「火险」的楼宇结构保险保障对象是楼宇结构，并不涵盖人命伤亡，而人身相关风险应由人寿或医疗保险保障。对于坊间有指家居保险不包括死亡赔偿，刘佩玲指说法不完全准确，指家居保险属于综合保险，有可能包含死亡赔偿，但具体保障范围需视乎客户购买的计划及不同保险公司的条款而定。

至于有传大厦公众责任保额高达1.5亿元，刘佩玲说，从未听闻如此高的保额，现行法例规定最低保额为1000万元，一般法团会购买稍高的保额，1.5亿元并不常见。

另外，刘佩玲强调，保险业界正尽力以「应赔尽赔」的原则处理，希望外界能帮忙澄清，不要让死伤者因错误资讯而感到徬徨，误以为在家中出事就不获赔偿。

陈健波：保单保额或不足以供所有灾民索偿

立法会保险界议员陈健波表示，大厦公众责任保险中的第三者责任保险，如因管理疏忽导致第三者身体受伤或死亡，无论伤亡者身处何处，包括在家中或街上，就可获得赔偿，即所有受影响灾民都可进行索偿。惟需要留意保单保额，因今次意外涉多宗人员伤亡，保单保额或不足以供所有灾民索偿。

