张柏芝遭前经理人余毓兴控告违反经理人合约 辩方盘问质疑余「做假文件当食生菜」

女艺人张柏芝遭前经理人余毓兴控告违反合约一案，今于高等法院续审。辩方盘问余时，指余与张柏芝会面时，曾说过「我哋系做假文件」，质疑余「做假文件当食生菜」、不觉得造假有问题。余不同意。辩方又引述涉案电影合约，当中提到另一家已清盘的香港注册公司是张柏芝当时唯一经理人。余则解释，该公司得到他授权，是张柏芝在香港地区的唯一经理人。案明续审。

余毓兴不同意「做假文件当食生菜」

原告余毓兴及Aeg Entertainment Group Limited，由大律师严斯泰代表；被告张柏芝，由大律师林嘉仁代表。

辩方今续盘问余毓兴，提到余在2014年曾与张柏芝、她的助手和律师会面时，余曾私下录音，当时双方谈及税务问题，而余曾说到「我哋系呀……我哋系做假文件……Ceci（张柏芝）𠮶边都一样有问题㗎㖞」。

余毓兴胞弟余毓明称，曾受兄长要求代表新亚洲签署合约。何嘉豪摄

张柏芝与余毓兴。

余毓兴解释，当时感到很愤怒，所以用了不真实和不正确的方式表达，事实上并没有使用虚假文件。庭上一度重播该段录音，辩方指其语气并不激动、心平气和，又指余不诚实，他不觉得造假有问题，「做假文件当食生菜」。余不同意。

余否认放弃找张柏芝出演电影

辩方另展示涉案《张柏芝两部电影片约合约》，当中提及张柏芝唯一经理人为新亚洲娱乐联盟集团有限公司。余毓兴则称，新亚洲是他授权的香港公司，是当时张柏芝在香港的唯一经理人。新亚洲是一家香港注册公司，但于2013年已清盘。

辩方续指，余毓兴在证人陈述书中称后来张柏芝失联，张没有完成合约上的两部电影演出，但其实余可以联络上张的助手和律师，张没有拒绝履行合约，只是余其后放弃找张柏芝出演。余不同意，称张柏芝和助手和律师都没有回复自己。

余弟指艺人签约其实是向公司借钱

原告方今亦传召余毓兴胞弟余毓明出庭作供，在涉案《张柏芝两部电影片约合约》上，余毓明曾代表新亚洲签署合约；合约上写到「乙方（新亚洲）以该演员（张柏芝）之唯一经理人身份同意提供该演员……」。

辩方盘问下，余毓明同意当时确认合约内容真实才签署，但他不同意新亚洲是张柏芝的唯一经理人，称当时余毓兴找他代表新亚洲签名，他并不清楚细节，合约亦非由他起草。他又称，根据他的认知，该合约属于内部文件，其实是艺人向公司借钱的情况。

原告入禀状指，余与张于2011年7月签订《全球独家经理人合约》，余预支4000万元片酬予张，要求张需参演4部指定电影。2人在2012年5月再签订《张柏芝两部电影片约合约》，余预支276万元片酬，要求张须额外接拍两部电影。惟张没有履行电影合约及违反经理人合约，导致原告蒙受损失，要求张赔偿至少1276万元。

案件编号：HCA1227/2020

法庭记者：王仁昌