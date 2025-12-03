宏福苑五级火｜宁汉豪：所有大维修楼宇棚网须即时下架 周六或之前完成

大埔宏福苑五级大火，酿成逾百人死亡惨剧，累计21名工程相关人士被捕。警方昨日（12日）再拘捕6名消防装置承办商，涉向消防处作出虚假陈述，指工程期间不会关上警钟，当中5人仍在扣查。保安局局长邓炳强及发展局局长宁汉豪今日傍晚（3日）在政府总部会见传媒，料交代宏福苑五级火的跟进工作。

柴湾峰华邨及北角富泽花园棚网合格证涉虚假文书 港岛重案组调查

邓炳强指柴湾峰华邨及北角富泽花园维修工程分别声称获棚网阻燃合格证，惟政府与内地跟进调查后发现证书涉及虚假文书，已立案，港岛重案组正调查。

宁汉豪指今日曾到4个屋苑检取相关文件，并分别于早前及今日进行棚网采样，涉及低、中及高层，由于有人于文书上造假，政府宣布所有进行大维修楼宇，若外墙有棚网需即时下架，周六前完成，涉及逾200多个私人工程及10多个公营项目。屋宇署下周会发出最新的守则，有关维修工程必须符合最新守则后，才开重新开展。她表示，除非有关工程涉及大量单位，承建商经向政府申请及获批准后，才可超过3日完工。

