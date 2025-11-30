Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︱红十字会扩展心理支援热线至24小时 另设消防处专属服务

社会
更新时间：16:18 2025-11-30 HKT
发布时间：16:18 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑日前发生五级火警，逾千户家庭受严重影响。香港红十字会宣布，因应社区需求持续上升，今日（30日）起会提供24/7（24小时、每周7天）无间断运作的心理支援热线，服务对象包括受火灾影响的大埔居民及有需要的市民。另外，红十字会亦同步开设全天候的「香港红十字会心理支援热线 - 消防处专属热线」，全面支持守护市民的救援团队，热线同样由明日起展开，至明年1月24日。

香港红十字会又指，截至昨日（29日），已为超过1,000人次提供多元化的心理支援服务，包括热线辅导、临时庇护中心现场支援，以及在家属认领遗体时的哀伤支援。

全民心理支援热线： 5164 5040（24/7运作至2026年1月24日）
消防处专属热线： 5164 5040（24/7运作至2026年1月24日）
服务对象包括受火灾影响的大埔居民及有需要的市民。香港红十字会图片
服务对象包括受火灾影响的大埔居民及有需要的市民。香港红十字会图片

香港红十字会表示，火灾发生后，已迅速启动紧急应变机制，与政府部门紧密协调，并在3小时内，本地赈灾服务、急救及心理支援服务团队连同义工，已经到达大埔民政事务处开放的临时庇护中心及救援站，为受影响居民提供即时援助。

香港红十字会临床心理学家暨心理支援服务主管张依励表示，灾后心理复原是漫长的过程，会方致力为所有受事件影响的人士，包括前线救援人员及广大市民，提供专业、持续的心理支援。透过这些服务，希望协助社区共建更坚韧的心理防护网。

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜香港红十字会筹善款逾$7,000万 200张床褥运庇护中心

