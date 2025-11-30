大埔宏福苑五级火｜政府协助重建？麦美娟：视乎解封时楼宇结构及居民意愿

大埔宏福苑世纪五级火劫焚烧逾43小时，至今酿成至少128人死亡，83人受伤。火灾后政府共开设9个庇护中心， 一度有超过700名受影响居民留宿，随着灾民陆续入住酒店、青年宿舍及过渡性房屋，至昨日（29日）仅余大埔两个庇护中心仍有约40人留宿。 民政及青年事务局局长麦美娟于电视节目表示，稍后会减少庇护中心开放数量，希望尽快帮灾民搬到酒店和青年宿舍，于较佳的环境休息。

宏福苑五级火｜视乎解封时楼宇结构受损程度、居民意愿

麦美娟强调，会在两星期后，安排1800个过渡屋或者房协指定屋邨单位供灾民入住，到时单位内将设有家私，过程中会确保每个受影响住户的住屋需要得到满足，包括在选择居住区域面，尽量便利上学儿童的家庭。

就政府会否协助宏福苑未来重建抑或修葺，麦美娟表示，在庇护中心接触部分居民向她表达忧虑，指单位是他们一辈子最重要的宝贵资产，故将来如何处理非常重要，而当中很多住户亦已退休。对于往后用甚么方法协助居民，须视乎宏福苑解封时的楼宇结构，以及居民的意愿。

麦美娟：过渡屋供灾民入住至重建家园

至于过渡屋可供入住的年期，麦美娟强调，政府会长期持续地陪伴灾民，他们可一直居住，直至家园重建，而政府提供的所有援助，包括租金都是免费。她又指，无论重建家园需时多久，也不会令他的住屋成问题，不论过渡屋、抑或房协指定屋邨，均会作出弹性安排，确保每个住户的住屋需要能达到。

未受火灾波及座数 也能获发应急钱及生活津贴

宏福苑全数8座，其中一座未受火灾波及，麦美娟说，援助基金支援所有8座居民，即使楼宇未受火灾波及，但居民的生活也受影响，故他们也能获发1万元应急钱和5万元的生活津贴，「希望佢哋系呢段时间唔好咁徬徨」。她又强调，援助基金目的是长远及持续协助受影响居民，将推出不同计划，包括教育基金、津贴计划、重建家园的资助等。